Врач назвала неочевидные причины бесплодия

Бесплодие может возникать из-за таких неочевидных причин, как скрытые соматические заболевания, генетические факторы, аутоиммунные процессы, психогенные факторы. Подробнее о них рассказала врач-репродуктолог Наталья Петухова.
«К неочевидным причинам бесплодия относятся аутоиммунные процессы (нарушения в работе иммунной системы — прим. URA.RU), которые могут оказывать влияние на различные звенья репродуктивной функции и приводят к снижению фертильности», — рассказала Наталья Петухова «Газете.Ru». Негативно сказываются на репродуктивной функции и скрытые соматические заболевания, нарушающие работу репродуктивной системы, а также различные генетические факторы, влияющие на качество яйцеклеток и развитие эмбрионов.
К неочевидным причинам бесплодия, по словам врача, также относятся стресс, депрессия и тревожность. Около 10% случаев бесплодия остаются без точного диагноза даже после комплексного обследования. Так, если у пары не выявили никаких видимых причин со стороны репродуктивного здоровья, ставят диагноз «бесплодие неясного генеза».
«Бесплодие неясного генеза» остается одной из нерешенных проблем в области репродуктивной медицины», — пояснила Петухова. Также врач-репродуктолог отметила, что парам, которые не могут зачать ребенка в течение года или полугода в случае, если женщине 35 лет и больше, важно обратиться к репродуктологу. Иногда ЭКО становится единственным методом лечения неопределенного диагноза.
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Бесплодие может возникать из-за таких неочевидных причин, как скрытые соматические заболевания, генетические факторы, аутоиммунные процессы, психогенные факторы. Подробнее о них рассказала врач-репродуктолог Наталья Петухова. «К неочевидным причинам бесплодия относятся аутоиммунные процессы (нарушения в работе иммунной системы — прим. URA.RU), которые могут оказывать влияние на различные звенья репродуктивной функции и приводят к снижению фертильности», — рассказала Наталья Петухова «Газете.Ru». Негативно сказываются на репродуктивной функции и скрытые соматические заболевания, нарушающие работу репродуктивной системы, а также различные генетические факторы, влияющие на качество яйцеклеток и развитие эмбрионов. К неочевидным причинам бесплодия, по словам врача, также относятся стресс, депрессия и тревожность. Около 10% случаев бесплодия остаются без точного диагноза даже после комплексного обследования. Так, если у пары не выявили никаких видимых причин со стороны репродуктивного здоровья, ставят диагноз «бесплодие неясного генеза». «Бесплодие неясного генеза» остается одной из нерешенных проблем в области репродуктивной медицины», — пояснила Петухова. Также врач-репродуктолог отметила, что парам, которые не могут зачать ребенка в течение года или полугода в случае, если женщине 35 лет и больше, важно обратиться к репродуктологу. Иногда ЭКО становится единственным методом лечения неопределенного диагноза.