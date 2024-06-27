Врач назвала неочевидные причины бесплодия

Репродуктолог Петухова: бесплодие может возникать из-за аутоиммунных процессов
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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, лаборатория, эко, микроскоп, исследование, репродуктивная медицина
Врачи ставят диагноз «бесплодие неясного генеза», если у пациента не выявлено видимых причин со стороны репродуктивного здоровья Фото:

Бесплодие может возникать из-за таких неочевидных причин, как скрытые соматические заболевания, генетические факторы, аутоиммунные процессы, психогенные факторы. Подробнее о них рассказала врач-репродуктолог Наталья Петухова.

«К неочевидным причинам бесплодия относятся аутоиммунные процессы (нарушения в работе иммунной системы — прим. URA.RU), которые могут оказывать влияние на различные звенья репродуктивной функции и приводят к снижению фертильности», — рассказала Наталья Петухова «Газете.Ru». Негативно сказываются на репродуктивной функции и скрытые соматические заболевания, нарушающие работу репродуктивной системы, а также различные генетические факторы, влияющие на качество яйцеклеток и развитие эмбрионов.

К неочевидным причинам бесплодия, по словам врача, также относятся стресс, депрессия и тревожность. Около 10% случаев бесплодия остаются без точного диагноза даже после комплексного обследования. Так, если у пары не выявили никаких видимых причин со стороны репродуктивного здоровья, ставят диагноз «бесплодие неясного генеза».

«Бесплодие неясного генеза» остается одной из нерешенных проблем в области репродуктивной медицины», — пояснила Петухова. Также врач-репродуктолог отметила, что парам, которые не могут зачать ребенка в течение года или полугода в случае, если женщине 35 лет и больше, важно обратиться к репродуктологу. Иногда ЭКО становится единственным методом лечения неопределенного диагноза.

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Бесплодие может возникать из-за таких неочевидных причин, как скрытые соматические заболевания, генетические факторы, аутоиммунные процессы, психогенные факторы. Подробнее о них рассказала врач-репродуктолог Наталья Петухова. «К неочевидным причинам бесплодия относятся аутоиммунные процессы (нарушения в работе иммунной системы — прим. URA.RU), которые могут оказывать влияние на различные звенья репродуктивной функции и приводят к снижению фертильности», — рассказала Наталья Петухова «Газете.Ru». Негативно сказываются на репродуктивной функции и скрытые соматические заболевания, нарушающие работу репродуктивной системы, а также различные генетические факторы, влияющие на качество яйцеклеток и развитие эмбрионов. К неочевидным причинам бесплодия, по словам врача, также относятся стресс, депрессия и тревожность. Около 10% случаев бесплодия остаются без точного диагноза даже после комплексного обследования. Так, если у пары не выявили никаких видимых причин со стороны репродуктивного здоровья, ставят диагноз «бесплодие неясного генеза». «Бесплодие неясного генеза» остается одной из нерешенных проблем в области репродуктивной медицины», — пояснила Петухова. Также врач-репродуктолог отметила, что парам, которые не могут зачать ребенка в течение года или полугода в случае, если женщине 35 лет и больше, важно обратиться к репродуктологу. Иногда ЭКО становится единственным методом лечения неопределенного диагноза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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