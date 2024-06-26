Utair запускает ежедневные рейсы из Ханты-Мансийска в Москву

Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы в Москву. Полеты будут выполняться ежедневно, сообщает пресс-служба компании на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«С июня увеличили число рейсов в Ханты-Мансийск из Москвы и теперь выполняем полеты по маршруту ежедневно! Вылет из Москвы в 00:05, из Ханты-Мансийска — в 07:35. Время в пути — три часа пять минут», — сообщает пресс-служба компании. Цена билетов начинается от 5,5 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Red Wings» запустит полеты из Арктической зоны ХМАО в Москву. Самолеты начнут летать из Белоярского и Нягани с июля 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!