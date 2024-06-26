26 июня 2024

Utair запускает ежедневные рейсы из Ханты-Мансийска в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Utair запускает ежедневные авиарейсы из столицы ХМАО в Москву
Utair запускает ежедневные авиарейсы из столицы ХМАО в Москву Фото:

Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы в Москву. Полеты будут выполняться ежедневно, сообщает пресс-служба компании на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

«С июня увеличили число рейсов в Ханты-Мансийск из Москвы и теперь выполняем полеты по маршруту ежедневно! Вылет из Москвы в 00:05, из Ханты-Мансийска — в 07:35. Время в пути — три часа пять минут», — сообщает пресс-служба компании. Цена билетов начинается от 5,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Red Wings» запустит полеты из Арктической зоны ХМАО в Москву. Самолеты начнут летать из Белоярского и Нягани с июля 2024 года.

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Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы в Москву. Полеты будут выполняться ежедневно, сообщает пресс-служба компании на своей странице в соцсети "ВКонтакте". «С июня увеличили число рейсов в Ханты-Мансийск из Москвы и теперь выполняем полеты по маршруту ежедневно! Вылет из Москвы в 00:05, из Ханты-Мансийска — в 07:35. Время в пути — три часа пять минут», — сообщает пресс-служба компании. Цена билетов начинается от 5,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Red Wings» запустит полеты из Арктической зоны ХМАО в Москву. Самолеты начнут летать из Белоярского и Нягани с июля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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