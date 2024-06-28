Свердловский психотерапевт рассказал, как расстаться с абьюзером навсегда

Расставание с абьюзером начинается с осознания личной ценности и установления границ. Об этом заявил главный внештатный психотерапевт минздрава Свердловской области Михаил Перцель.
«Преодоление созависимости требует осознания собственной ценности, установления границ, поиска поддержки. Забота о психическом и физическом здоровье должна быть приоритетом! Может потребоваться профессиональная помощь для восстановления здоровых отношений и самооценки, например, семейная психотерапия», — отметил Перцель.
Созависимые люди зачастую страдают от заниженной самооценки и ощущения неполноценности, что является лишь субъективным восприятием. «На деле человек может быть весьма достойным и заслуживающим уважения, но не умеющим видеть это в себе», — поделился Перцель. Психотерапевт подчеркивает, что такая форма эмоциональной зависимости требует осознания и коррекции, чтобы человек мог научиться видеть свою истинную ценность и строить здоровые отношения.
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