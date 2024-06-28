Свердловский психотерапевт рассказал, как расстаться с абьюзером навсегда

Психотерапевт Перцель: чтобы расстаться с абьюзером, установите личные границы
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Для восстановления здоровых отношений может потребоваться профессиональная помощь (архивное фото) Фото:

Расставание с абьюзером начинается с осознания личной ценности и установления границ. Об этом заявил главный внештатный психотерапевт минздрава Свердловской области Михаил Перцель.

«Преодоление созависимости требует осознания собственной ценности, установления границ, поиска поддержки. Забота о психическом и физическом здоровье должна быть приоритетом! Может потребоваться профессиональная помощь для восстановления здоровых отношений и самооценки, например, семейная психотерапия», — отметил Перцель.

Созависимые люди зачастую страдают от заниженной самооценки и ощущения неполноценности, что является лишь субъективным восприятием. «На деле человек может быть весьма достойным и заслуживающим уважения, но не умеющим видеть это в себе», — поделился Перцель. Психотерапевт подчеркивает, что такая форма эмоциональной зависимости требует осознания и коррекции, чтобы человек мог научиться видеть свою истинную ценность и строить здоровые отношения.

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Расставание с абьюзером начинается с осознания личной ценности и установления границ. Об этом заявил главный внештатный психотерапевт минздрава Свердловской области Михаил Перцель. «Преодоление созависимости требует осознания собственной ценности, установления границ, поиска поддержки. Забота о психическом и физическом здоровье должна быть приоритетом! Может потребоваться профессиональная помощь для восстановления здоровых отношений и самооценки, например, семейная психотерапия», — отметил Перцель. Созависимые люди зачастую страдают от заниженной самооценки и ощущения неполноценности, что является лишь субъективным восприятием. «На деле человек может быть весьма достойным и заслуживающим уважения, но не умеющим видеть это в себе», — поделился Перцель. Психотерапевт подчеркивает, что такая форма эмоциональной зависимости требует осознания и коррекции, чтобы человек мог научиться видеть свою истинную ценность и строить здоровые отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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