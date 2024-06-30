30 июня 2024
29 июня 2024
28 июня 2024

Дочку Роснефти в ХМАО наказали за многомиллионный ущерб природе

Филиал Роснефти в ХМАО выплатит 7 миллионов рублей из-за разлива нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти в лесах ХМАО спровоцировал ущерб природе региона на 7 миллионов рублей
Разлив нефти в лесах ХМАО спровоцировал ущерб природе региона на 7 миллионов рублей Фото:

Районный суд Нефтеюганска (ХМАО) заставил нефтедобывающую компанию «РН-Юганскнефтегаз» выплатить 7 миллионов рублей из-за разлива нефти на 5 тысячах квадратных метров леса. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО.

«Природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила почти семь миллионов рублей», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Прокурор обратился с иском о взыскании ущерба в Нефтеюганский районный суд

Из-за порыва трубопровода на предприятии «РН-Юганскнефтегаз» произошел разлив нефти на территории леса в Нефтеюганском районе. Загрязнение охватило площадь в пять тысяч квадратных метров. 

Нефтеюганский районный суд удовлетворил требования прокурора, решение суда было исполнено. Предприятие компенсировало причиненный природе ущерб в полном объеме.

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Районный суд Нефтеюганска (ХМАО) заставил нефтедобывающую компанию «РН-Юганскнефтегаз» выплатить 7 миллионов рублей из-за разлива нефти на 5 тысячах квадратных метров леса. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО. «Природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила почти семь миллионов рублей», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Прокурор обратился с иском о взыскании ущерба в Нефтеюганский районный суд Из-за порыва трубопровода на предприятии «РН-Юганскнефтегаз» произошел разлив нефти на территории леса в Нефтеюганском районе. Загрязнение охватило площадь в пять тысяч квадратных метров.  Нефтеюганский районный суд удовлетворил требования прокурора, решение суда было исполнено. Предприятие компенсировало причиненный природе ущерб в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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