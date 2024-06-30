Дочку Роснефти в ХМАО наказали за многомиллионный ущерб природе

Районный суд Нефтеюганска (ХМАО) заставил нефтедобывающую компанию «РН-Юганскнефтегаз» выплатить 7 миллионов рублей из-за разлива нефти на 5 тысячах квадратных метров леса. Информацию об этом опубликовали на сайте прокуратуры ХМАО.
«Природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила почти семь миллионов рублей», — сообщается на сайте надзорного ведомства. Прокурор обратился с иском о взыскании ущерба в Нефтеюганский районный суд
Из-за порыва трубопровода на предприятии «РН-Юганскнефтегаз» произошел разлив нефти на территории леса в Нефтеюганском районе. Загрязнение охватило площадь в пять тысяч квадратных метров.
Нефтеюганский районный суд удовлетворил требования прокурора, решение суда было исполнено. Предприятие компенсировало причиненный природе ущерб в полном объеме.
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