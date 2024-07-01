Депутат Госдумы Лантратова собралась в гордуму Челябинска

Депутат Госдумы Яна Лантратова вошла в партийный список «Справедливой России» на выборы в гордуму. Так решила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU.
Собравшиеся на конференцию 38 делегатов утвердили на первом месте в списке депутата Госдумы Валерия Гартунга (перед этим он был переизбран лидером челябинских эсеров еще на два года). На втором месте Лантратова, а замыкает тройку депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.
С учетом того, что лидеры передадут положенные им мандаты в случае победы, на проходных местах списка оказываются депутаты областного парламента Дмитрий Ларин и Павел Жолобов, а также помощник Гартунга Ксения Морозова.
На региональной конференции «Справедливой России» ее утвердили в избирательном списке партии на втором месте. На первой позиции депутат Госдумы, лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг. Замыкает тройку депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.
С учетом того, что лидеры передадут положенные им мандаты в случае победы, на проходных местах списка оказываются депутаты областного парламента Дмитрий Ларин и Павел Жолобов, а также помощник Гартунга Ксения Морозова. Также на конференции был утверждены кандидаты для участия в кампании по всем одномандатным округам.
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