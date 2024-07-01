Депутат Госдумы Лантратова собралась в гордуму Челябинска

Эсеры внесли Яну Лантратову в первую тройку списка на выборы челябинской гордумы
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Яна Лантратова. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова стала вторым депутатом Госдумы в списке эсеров на выборах в челябинскую думу Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Депутат Госдумы Яна Лантратова вошла в партийный список «Справедливой России» на выборы в гордуму. Так решила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU.

Собравшиеся на конференцию 38 делегатов утвердили на первом месте в списке депутата Госдумы Валерия Гартунга (перед этим он был переизбран лидером челябинских эсеров еще на два года). На втором месте Лантратова, а замыкает тройку депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.

С учетом того, что лидеры передадут положенные им мандаты в случае победы, на проходных местах списка оказываются депутаты областного парламента Дмитрий Ларин и Павел Жолобов, а также помощник Гартунга Ксения Морозова.

На региональной конференции «Справедливой России» ее утвердили в избирательном списке партии на втором месте. На первой позиции депутат Госдумы, лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг. Замыкает тройку депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова.

С учетом того, что лидеры передадут положенные им мандаты в случае победы, на проходных местах списка оказываются депутаты областного парламента Дмитрий Ларин и Павел Жолобов, а также помощник Гартунга Ксения Морозова. Также на конференции был утверждены кандидаты для участия в кампании по всем одномандатным округам.

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Депутат Госдумы Яна Лантратова вошла в партийный список «Справедливой России» на выборы в гордуму. Так решила 1 июля региональная конференция партии, передает с места мероприятия корреспондент URA.RU. Собравшиеся на конференцию 38 делегатов утвердили на первом месте в списке депутата Госдумы Валерия Гартунга (перед этим он был переизбран лидером челябинских эсеров еще на два года). На втором месте Лантратова, а замыкает тройку депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова. С учетом того, что лидеры передадут положенные им мандаты в случае победы, на проходных местах списка оказываются депутаты областного парламента Дмитрий Ларин и Павел Жолобов, а также помощник Гартунга Ксения Морозова. На региональной конференции «Справедливой России» ее утвердили в избирательном списке партии на втором месте. На первой позиции депутат Госдумы, лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг. Замыкает тройку депутат заксобрания региона Ольга Мухометьярова. С учетом того, что лидеры передадут положенные им мандаты в случае победы, на проходных местах списка оказываются депутаты областного парламента Дмитрий Ларин и Павел Жолобов, а также помощник Гартунга Ксения Морозова. Также на конференции был утверждены кандидаты для участия в кампании по всем одномандатным округам.
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