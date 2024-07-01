Бастрыкин приказал вновь возбудить дело по жалобе челябинских параспортсменов

01 июля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин по-прежнему следит за проблемами челябинских спортсменов-инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание в третий раз возбудить уголовное дело в связи с публичным обращением о нарушении прав спортсменов-инвалидов по игре в бочча в Челябинске. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе Следкома. «В приемную председателя СКР поступило обращение по вопросу длительного нарушения прав группы спортсменов-инвалидов, входящих в сборную Челябинской области по игре бочча. В июле 2023 года директором школы по адаптивным видам спорта принято решение о закрытии секции. В январе 2024 года молодых людей отчислили из учреждения и разрешили участвовать в паралимпийских соревнованиях только в статусе самовыдвиженцев. Отмечается, что в области отсутствуют специализированные реабилитационные центры, спортивные и санаторно-курортные учреждения, а также имеют место факты нарушений при обеспечении инвалидов средствами реабилитации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что управлением СК по региону дважды возбуждались уголовное дело. Однако оба постановления были отменены на уровне районной прокуратуры. Последовательное обжалование этих решений вплоть до прокурора Челябинской области Карена Габриеляна результатов не принесло. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову вновь возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — резюмировали в пресс-службе Следкома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание в третий раз возбудить уголовное дело в связи с публичным обращением о нарушении прав спортсменов-инвалидов по игре в бочча в Челябинске. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе Следкома. «В приемную председателя СКР поступило обращение по вопросу длительного нарушения прав группы спортсменов-инвалидов, входящих в сборную Челябинской области по игре бочча. В июле 2023 года директором школы по адаптивным видам спорта принято решение о закрытии секции. В январе 2024 года молодых людей отчислили из учреждения и разрешили участвовать в паралимпийских соревнованиях только в статусе самовыдвиженцев. Отмечается, что в области отсутствуют специализированные реабилитационные центры, спортивные и санаторно-курортные учреждения, а также имеют место факты нарушений при обеспечении инвалидов средствами реабилитации», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что управлением СК по региону дважды возбуждались уголовное дело. Однако оба постановления были отменены на уровне районной прокуратуры. Последовательное обжалование этих решений вплоть до прокурора Челябинской области Карена Габриеляна результатов не принесло. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову вновь возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — резюмировали в пресс-службе Следкома.