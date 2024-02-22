Бастрыкин заступился за челябинских инвалидов, играющих в бочче

Спортсмены-инвалиды пожаловались Бастрыкину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с публичным обращением о нарушении прав спортсменов-инвалидов по игре в бочче в Челябинске. Об этом говорится в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Группа спортсменов-инвалидов, входящих в сборную региона по игре бочча, в числе которых сын обратившейся, в январе текущего года уведомлена об отчислении из учреждения. Им предложено участие в соревнованиях лишь в качестве самовыдвиженцев, а не от Челябинской области. Кроме того, сообщается о подделке финансовых документов и о нарушениях при обеспечении техническими средствами реабилитации», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в регионе отсутствуют реабилитационные центры для инвалидов-колясочников, специализированные спортивные и санаторно-курортные учреждения. Председатель СКР поручил руководству СУ СКР по региону повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

В пресс-службе СКР добавили, что Бастрыкин ранее поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СКР по Челябинской области в целях восстановления прав спортсменов с ограниченными возможностями было возбуждено уголовное дело. Зампрокурора Центрального района Челябинска Павел Вепрев отменил данное постановление.