22 февраля 2024

Бастрыкин заступился за челябинских инвалидов, играющих в бочче

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Спортсмены-инвалиды пожаловались Бастрыкину Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с публичным обращением о нарушении прав спортсменов-инвалидов по игре в бочче в Челябинске. Об этом говорится в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Группа спортсменов-инвалидов, входящих в сборную региона по игре бочча, в числе которых сын обратившейся, в январе текущего года уведомлена об отчислении из учреждения. Им предложено участие в соревнованиях лишь в качестве самовыдвиженцев, а не от Челябинской области. Кроме того, сообщается о подделке финансовых документов и о нарушениях при обеспечении техническими средствами реабилитации», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в регионе отсутствуют реабилитационные центры для инвалидов-колясочников, специализированные спортивные и санаторно-курортные учреждения. Председатель СКР поручил руководству СУ СКР по региону повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

В пресс-службе СКР добавили, что Бастрыкин ранее поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СКР по Челябинской области в целях восстановления прав спортсменов с ограниченными возможностями было возбуждено уголовное дело. Зампрокурора Центрального района Челябинска Павел Вепрев отменил данное постановление.

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело в связи с публичным обращением о нарушении прав спортсменов-инвалидов по игре в бочче в Челябинске. Об этом говорится в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Группа спортсменов-инвалидов, входящих в сборную региона по игре бочча, в числе которых сын обратившейся, в январе текущего года уведомлена об отчислении из учреждения. Им предложено участие в соревнованиях лишь в качестве самовыдвиженцев, а не от Челябинской области. Кроме того, сообщается о подделке финансовых документов и о нарушениях при обеспечении техническими средствами реабилитации», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что в регионе отсутствуют реабилитационные центры для инвалидов-колясочников, специализированные спортивные и санаторно-курортные учреждения. Председатель СКР поручил руководству СУ СКР по региону повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. В пресс-службе СКР добавили, что Бастрыкин ранее поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СКР по Челябинской области в целях восстановления прав спортсменов с ограниченными возможностями было возбуждено уголовное дело. Зампрокурора Центрального района Челябинска Павел Вепрев отменил данное постановление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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