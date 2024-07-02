В Челябинске с 8 мая изменится приоритетность движения на перекрестке улицы Мастеровой и улицы Автодорожной. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«С 8 июля улица Мастеровая станет главной дорогой, улица Автодорожная — второстепенной. Решение принято по результатам мониторинга», — сообщили в мэрии.
Результаты мониторинга показали, что соотношение интенсивности движения транспорта на пересечении этих улиц требует изменения приоритета. Также администрация города попросила водителей быть внимательнее и учитывать введенные изменения на перекрестке
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!