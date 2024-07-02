В Челябинске на крупном перекрестке изменится приоритетность движения. Карта

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В Челябинске улица Мастеровая станет главной дорогой, а улица Автодорожная – второстепенной
В Челябинске улица Мастеровая станет главной дорогой, а улица Автодорожная – второстепенной Фото:

В Челябинске с 8 мая изменится приоритетность движения на перекрестке улицы Мастеровой и улицы Автодорожной. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«С 8 июля улица Мастеровая станет главной дорогой, улица Автодорожная — второстепенной. Решение принято по результатам мониторинга», — сообщили в мэрии.

Результаты мониторинга показали, что соотношение интенсивности движения транспорта на пересечении этих улиц требует изменения приоритета. Также администрация города попросила водителей быть внимательнее и учитывать введенные изменения на перекрестке

Изменение приоритета пересечения улиц Мастеровая и Автодорожная вступит в силу 8 июля
Изменение приоритета пересечения улиц Мастеровая и Автодорожная вступит в силу 8 июля
Фото:

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В Челябинске с 8 мая изменится приоритетность движения на перекрестке улицы Мастеровой и улицы Автодорожной. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «С 8 июля улица Мастеровая станет главной дорогой, улица Автодорожная — второстепенной. Решение принято по результатам мониторинга», — сообщили в мэрии. Результаты мониторинга показали, что соотношение интенсивности движения транспорта на пересечении этих улиц требует изменения приоритета. Также администрация города попросила водителей быть внимательнее и учитывать введенные изменения на перекрестке
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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