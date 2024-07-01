РУФСБ России по Тюменской области задержали в ХМАО подозреваемого, который помогал мигрантам незаконно попасть в Россию. Об этом URA.RU сообщили в РУФСБ.
«Подозреваемый заключал фиктивные трудовые договоры гражданско-правового характера с иностранными гражданами без реальной необходимости осуществления ими трудовой деятельности. после чего подготавливал необходимые комплекты документов и передавал их последним за денежное вознаграждение для предоставления в отдел по вопросам миграции с целью продления сроков пребывания в РФ», — сообщили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО нашла несколько десятков нелегалов в ходе облавы на мигрантов. За неделю полицейские проверили 21 строящийся многоквартирный дом и 181 иностранного гражданина, управляющего автомобильным транспортом.
Видео: РУФСБ России по Тюменской области
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