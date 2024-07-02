Кухарук поблагодарил Якушева и Медведева за поддержку его кандидатуры

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поблагодарил за поддержку его кандидатуры на роль губернатора региона зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Спасибо за высокую оценку председателю партии, зампредседателю Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву, врио секретаря генсовета партии, полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву — поддержку моей кандидатуры», — написал Кухарук в telegram-канале. Выборы пройдут 8 сентября.
Медведев одобрил выдвижение кандидатов на пост губернатора ХМАО. В числе претендентов значится Кухарук. Список кандидатов заверил Якушев. Теперь перечень будет передан на рассмотрение губернатору Тюменской области Александру Моору. Он же отправит обновленный список кандидатов президенту РФ Владимиру Путину.
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