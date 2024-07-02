Медведев одобрил кандидатов на пост губернатора ХМАО на заседании Генсовета ЕР

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Председатель ЕР Дмитрий Медведев поддержал выдвижение избранных югорским политсоветом кандидатов на пост губернатора ХМАО
Председатель ЕР Дмитрий Медведев поддержал выдвижение избранных югорским политсоветом кандидатов на пост губернатора ХМАО Фото:

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев одобрил выдвижение кандидатов от на пост губернатора ХМАО. Предложенных югорским политсоветом претендентов: врио главы региона Руслана Кухарука, спикера думы Бориса Хохрякова и сенатора Александра Новьюхова — огласили во время трансляции заседания Генсовета партии.

Список кандидатов огласил заместитель секретаря Генсовета Сергей Перминов. Его заверил врио секретаря Генсовета, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Теперь перечень претендентов будет передан губернатору Тюменской области Александру Моору на рассмотрение. Он должен будет получить аналогичные списки кандидатов от других политических партий, представленных в заксобрании Югры, отобрать из них пятерку и предложить обновленный перечень президенту России Владимиру Путину. Тот сократит его до трех кандидатов, за которых и будут в итоге голосовать депутаты думы ХМАО 8 сентября.

Ранее URA.RU писало, что югорский политсовет ЕР определился с кандидатами на пост губернатора ХМАО. В список вошел врио главы региона Кухарук, спикер думы Хохряков и сенатор Новьюхов.

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев одобрил выдвижение кандидатов от на пост губернатора ХМАО. Предложенных югорским политсоветом претендентов: врио главы региона Руслана Кухарука, спикера думы Бориса Хохрякова и сенатора Александра Новьюхова — огласили во время трансляции заседания Генсовета партии. Список кандидатов огласил заместитель секретаря Генсовета Сергей Перминов. Его заверил врио секретаря Генсовета, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Теперь перечень претендентов будет передан губернатору Тюменской области Александру Моору на рассмотрение. Он должен будет получить аналогичные списки кандидатов от других политических партий, представленных в заксобрании Югры, отобрать из них пятерку и предложить обновленный перечень президенту России Владимиру Путину. Тот сократит его до трех кандидатов, за которых и будут в итоге голосовать депутаты думы ХМАО 8 сентября. Ранее URA.RU писало, что югорский политсовет ЕР определился с кандидатами на пост губернатора ХМАО. В список вошел врио главы региона Кухарук, спикер думы Хохряков и сенатор Новьюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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