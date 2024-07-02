02 июля 2024

Полиция поймала жителя Сургута, угрожавшего женщине изнасилованием. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские нашли сургутянина, который справил нужду на улице и угрожал изнасиловать соседку
Полицейские нашли сургутянина, который справил нужду на улице и угрожал изнасиловать соседку Фото:

Полицейские задержали жителя Сургута, который разругался с соседкой из-за громкой музыки в машине, а затем справил нужду на улице. Очевидцы также утверждают, что он угрожал женщине изнасилованием. Нарушителя общественного порядка заставили публично извиниться на видео, которое опубликовал telegram-канал «Полиция Югра».

«12 июня находясь в Сургуте, отдыхали с ребятами, приехали домой на такси. С такси играла громко музыка. Подъехав к дому, незнакомая девушка попросила убавить музыку. На что я ей ответил: „Не моя машина, не я за рулем. Не буду ничего убавлять“. Потом попросил таксиста, он убавил. С девушкой случилась словесная перепалка. <...> Справляя свою нужду, не знал, что меня снимают. Прощу прощения перед всеми, кого обидел», — рассказал сургутянин.

Полицейские усмотрели в проступке мужчины признаки нарушения общественного порядка. Ему грозит административный штраф.

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Полицейские задержали жителя Сургута, который разругался с соседкой из-за громкой музыки в машине, а затем справил нужду на улице. Очевидцы также утверждают, что он угрожал женщине изнасилованием. Нарушителя общественного порядка заставили публично извиниться на видео, которое опубликовал telegram-канал «Полиция Югра». «12 июня находясь в Сургуте, отдыхали с ребятами, приехали домой на такси. С такси играла громко музыка. Подъехав к дому, незнакомая девушка попросила убавить музыку. На что я ей ответил: „Не моя машина, не я за рулем. Не буду ничего убавлять“. Потом попросил таксиста, он убавил. С девушкой случилась словесная перепалка. <...> Справляя свою нужду, не знал, что меня снимают. Прощу прощения перед всеми, кого обидел», — рассказал сургутянин. Полицейские усмотрели в проступке мужчины признаки нарушения общественного порядка. Ему грозит административный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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