Полицейские задержали жителя Сургута, который разругался с соседкой из-за громкой музыки в машине, а затем справил нужду на улице. Очевидцы также утверждают, что он угрожал женщине изнасилованием. Нарушителя общественного порядка заставили публично извиниться на видео, которое опубликовал telegram-канал «Полиция Югра».
«12 июня находясь в Сургуте, отдыхали с ребятами, приехали домой на такси. С такси играла громко музыка. Подъехав к дому, незнакомая девушка попросила убавить музыку. На что я ей ответил: „Не моя машина, не я за рулем. Не буду ничего убавлять“. Потом попросил таксиста, он убавил. С девушкой случилась словесная перепалка. <...> Справляя свою нужду, не знал, что меня снимают. Прощу прощения перед всеми, кого обидел», — рассказал сургутянин.
Полицейские усмотрели в проступке мужчины признаки нарушения общественного порядка. Ему грозит административный штраф.
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