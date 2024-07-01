01 июля 2024

В ХМАО полиция ищет мужчину, угрожавшего изнасиловать женщину, за замечание

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция начала разбирательство после сообщения в социальных сетях
Полиция начала разбирательство после сообщения в социальных сетях Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) ищет мужчину, угрожавшего местной жительнице изнасилованием за замечание о громкой музыке. Об этом URA.RU сообщил и городском управлении МВД.

«В социальных сетях появилось сообщение о том, что на улице 50 лет ВЛКСМ рядом с третьим домом нетрезвый мужчина на протяжении нескольких дней нарушает общественный порядок. Кричит, нецензурно выражается и включает громко музыку. На замечание местных жителей отвечает угрозами насилия. Мы зарегистрировали сообщение, начались поиски нарушителя», — сообщили в ведомстве.

При этом в полиции отметили, что обращении от местной жительницы к ним не поступало. Между тем в социальных сетях распространяется видео конфликта. Автор уверяет, что после замечания мужчина пообещал изнасиловать ее мать, мужа и ее саму. На видео мужчина представляется Сулейманом и живет в соседнем доме.

Ранее URA.RU сообщало, что подростку из ХМАО наркодилер угрожал отрезать палец. Уголовное дело расследует следственный комитет.

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Полиция Сургута (ХМАО) ищет мужчину, угрожавшего местной жительнице изнасилованием за замечание о громкой музыке. Об этом URA.RU сообщил и городском управлении МВД. «В социальных сетях появилось сообщение о том, что на улице 50 лет ВЛКСМ рядом с третьим домом нетрезвый мужчина на протяжении нескольких дней нарушает общественный порядок. Кричит, нецензурно выражается и включает громко музыку. На замечание местных жителей отвечает угрозами насилия. Мы зарегистрировали сообщение, начались поиски нарушителя», — сообщили в ведомстве. При этом в полиции отметили, что обращении от местной жительницы к ним не поступало. Между тем в социальных сетях распространяется видео конфликта. Автор уверяет, что после замечания мужчина пообещал изнасиловать ее мать, мужа и ее саму. На видео мужчина представляется Сулейманом и живет в соседнем доме. Ранее URA.RU сообщало, что подростку из ХМАО наркодилер угрожал отрезать палец. Уголовное дело расследует следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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