Полиция Сургута (ХМАО) ищет мужчину, угрожавшего местной жительнице изнасилованием за замечание о громкой музыке. Об этом URA.RU сообщил и городском управлении МВД.
«В социальных сетях появилось сообщение о том, что на улице 50 лет ВЛКСМ рядом с третьим домом нетрезвый мужчина на протяжении нескольких дней нарушает общественный порядок. Кричит, нецензурно выражается и включает громко музыку. На замечание местных жителей отвечает угрозами насилия. Мы зарегистрировали сообщение, начались поиски нарушителя», — сообщили в ведомстве.
При этом в полиции отметили, что обращении от местной жительницы к ним не поступало. Между тем в социальных сетях распространяется видео конфликта. Автор уверяет, что после замечания мужчина пообещал изнасиловать ее мать, мужа и ее саму. На видео мужчина представляется Сулейманом и живет в соседнем доме.
Ранее URA.RU сообщало, что подростку из ХМАО наркодилер угрожал отрезать палец. Уголовное дело расследует следственный комитет.
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