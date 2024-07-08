Путин поздравил россиян с 50-летней годовщиной строительства БАМа

08 июля 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что БАМ объединил сотни тысяч людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил граждан, участвовавших в строительстве Байкало-амурской магистрали (БАМ), с 50-летней годовщиной начала проекта. Слова президента предает пресс-служба Кремля. «Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. К этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа — Тында», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что стройка магистрали 50 лет назад объединила сотни тысяч граждан для решения общегосударственных задач. По словам президента, именно БАМ дал жизнь новым населенным пунктам и железнодорожным станциям. Ранее Путин заявил, что с радостью бы вернулся в студенческие годы и вновь отправился строить БАМ. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами-строителями и работниками магистрали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил граждан, участвовавших в строительстве Байкало-амурской магистрали (БАМ), с 50-летней годовщиной начала проекта. Слова президента предает пресс-служба Кремля. «Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. К этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа — Тында», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что стройка магистрали 50 лет назад объединила сотни тысяч граждан для решения общегосударственных задач. По словам президента, именно БАМ дал жизнь новым населенным пунктам и железнодорожным станциям. Ранее Путин заявил, что с радостью бы вернулся в студенческие годы и вновь отправился строить БАМ. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами-строителями и работниками магистрали.