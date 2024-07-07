07 июля 2024

Водители челябинских трамваев смогут управлять техникой с помощью сенсоров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В свором времени новые трамваи поедут по городским улицам
В свором времени новые трамваи поедут по городским улицам Фото:

Водители будущих трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (»УКВЗ», Челябинская область) смогут управлять дверьми в салоне с помощью сенсоров. Как сообщили пресс-службе предприятия, прототип 8 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали губернатору региона Алексею Текслеру.

«В рамках форума „УКВЗ“ организовал VR-зону, где посетители могут в деталях рассмотреть прототип новой кабины трамвая. Панель приборов оснащена сенсорным управлением дверьми», — рассказали на заводе.

Новая кабина трамвая оснащена эргономичным креслом и панелями управления, соответствующими последним стандартам безопасности. В кабине предусмотрены системы активной и пассивной безопасности, система кругового обзора с видеомониторами.

Экспозицию Текслеру представил гендиректор Роман Новиков. На выставке можно увидеть модель трамвая «Кастор». Трамвай эксплуатируется в Екатеринбурге с мая. За прошедшее время пассажиры оценили вместительность салона и комфорт поездки.

На выставке представлены макеты нового транспорта, работает VR-зона
На выставке представлены макеты нового транспорта, работает VR-зона
Фото:
По экспозиции гендиректор завода Роман Новиков провел губернатора Алексея Текслера
По экспозиции гендиректор завода Роман Новиков провел губернатора Алексея Текслера
Фото:

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Водители будущих трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (»УКВЗ», Челябинская область) смогут управлять дверьми в салоне с помощью сенсоров. Как сообщили пресс-службе предприятия, прототип 8 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали губернатору региона Алексею Текслеру. «В рамках форума „УКВЗ“ организовал VR-зону, где посетители могут в деталях рассмотреть прототип новой кабины трамвая. Панель приборов оснащена сенсорным управлением дверьми», — рассказали на заводе. Новая кабина трамвая оснащена эргономичным креслом и панелями управления, соответствующими последним стандартам безопасности. В кабине предусмотрены системы активной и пассивной безопасности, система кругового обзора с видеомониторами. Экспозицию Текслеру представил гендиректор Роман Новиков. На выставке можно увидеть модель трамвая «Кастор». Трамвай эксплуатируется в Екатеринбурге с мая. За прошедшее время пассажиры оценили вместительность салона и комфорт поездки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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