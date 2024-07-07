Водители будущих трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (»УКВЗ», Челябинская область) смогут управлять дверьми в салоне с помощью сенсоров. Как сообщили пресс-службе предприятия, прототип 8 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге показали губернатору региона Алексею Текслеру.
«В рамках форума „УКВЗ“ организовал VR-зону, где посетители могут в деталях рассмотреть прототип новой кабины трамвая. Панель приборов оснащена сенсорным управлением дверьми», — рассказали на заводе.
Новая кабина трамвая оснащена эргономичным креслом и панелями управления, соответствующими последним стандартам безопасности. В кабине предусмотрены системы активной и пассивной безопасности, система кругового обзора с видеомониторами.
Экспозицию Текслеру представил гендиректор Роман Новиков. На выставке можно увидеть модель трамвая «Кастор». Трамвай эксплуатируется в Екатеринбурге с мая. За прошедшее время пассажиры оценили вместительность салона и комфорт поездки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!