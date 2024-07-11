Арестованного свердловского экс-министра Старкова просили оставить на СВО. Видео

11 июля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Василий Старков пробудет под домашним арестом до 31 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-главу свердловского министерства транспорта Василия Старкова, которого обвиняют в получении взятки, на время следствия просили оставить в зоне специальной военной операции на Украине — в воинской части, к которой он приписан. Об этом на суде по избранию меры пресечения Старкову URA.RU рассказал его адвокат Максим Колесников. «Государственное обвинение ходатайствовало об избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста. Мы возражали, поскольку Старков — военнослужащий, из зоны СВО он добровольно прибыл [в Екатеринбург] для общения со следователем. И просили избрать в качестве меры пресечения наблюдение у командования военной части, к которой он приписан, но нам отказали», — рассказал Колесников. Будут ли обжаловать решение суда, защитники пока не определились. Это станет понятно после общения с самим Старковым. О его задержании стало известно 9 июля. Экс-министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным агентства, речь может идти о четырех миллионах рублей. По версии следствия, эти деньги он мог брать за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. До 31 августа Старков будет находиться под домашним арестом. Вся информация по делу экс-министра — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-главу свердловского министерства транспорта Василия Старкова, которого обвиняют в получении взятки, на время следствия просили оставить в зоне специальной военной операции на Украине — в воинской части, к которой он приписан. Об этом на суде по избранию меры пресечения Старкову URA.RU рассказал его адвокат Максим Колесников. «Государственное обвинение ходатайствовало об избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста. Мы возражали, поскольку Старков — военнослужащий, из зоны СВО он добровольно прибыл [в Екатеринбург] для общения со следователем. И просили избрать в качестве меры пресечения наблюдение у командования военной части, к которой он приписан, но нам отказали», — рассказал Колесников. Будут ли обжаловать решение суда, защитники пока не определились. Это станет понятно после общения с самим Старковым. О его задержании стало известно 9 июля. Экс-министра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По данным агентства, речь может идти о четырех миллионах рублей. По версии следствия, эти деньги он мог брать за покровительство дорожным компаниям и помощь с подрядами. До 31 августа Старков будет находиться под домашним арестом. Вся информация по делу экс-министра — в сюжете URA.RU.