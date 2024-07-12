Врач назвал категорию людей, которой стоит опасаться укуса комара

Врач Хухарев: комары предпочитают пить первую положительную группу крови
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врач рекомендует не расчесывать укусы насекомых
Врач рекомендует не расчесывать укусы насекомых Фото:

Комары выбирают себе жертву по группе крови. Врач-терапевт Алексей Хухрев по собственным наблюдениям сделал вывод, что для насекомых предпочтительнее первая положительная.

«На тему, какую группу крови предпочитают комары, много спекуляций. Я тоже обратил внимание, что одних комары едят, а других нет. Первую положительную едят с большим аппетитом», — поделился врач в интервью Радио Sputnik. Эксперт добавил, что у него третья отрицательная группа крови и его комары кусают крайне редко.

Хухрев предупредил, что расчесывать место укуса насекомого нельзя. Для снятия зуда лучше всего принять антигистаминные препараты, а если на месте укуса образовалась рана — заклеить бактерицидным пластырем, чтобы уберечь от инфекции.

Для борьбы с комарами есть несколько эффективных народных средств. В числе них — лаванда, лимонный эвкалипт, базилик, чеснок и уксус. Запахи этих растений в сочетании с водой или произведенные на их основе масла, отпугивают насекомых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комары выбирают себе жертву по группе крови. Врач-терапевт Алексей Хухрев по собственным наблюдениям сделал вывод, что для насекомых предпочтительнее первая положительная. «На тему, какую группу крови предпочитают комары, много спекуляций. Я тоже обратил внимание, что одних комары едят, а других нет. Первую положительную едят с большим аппетитом», — поделился врач в интервью Радио Sputnik. Эксперт добавил, что у него третья отрицательная группа крови и его комары кусают крайне редко. Хухрев предупредил, что расчесывать место укуса насекомого нельзя. Для снятия зуда лучше всего принять антигистаминные препараты, а если на месте укуса образовалась рана — заклеить бактерицидным пластырем, чтобы уберечь от инфекции. Для борьбы с комарами есть несколько эффективных народных средств. В числе них — лаванда, лимонный эвкалипт, базилик, чеснок и уксус. Запахи этих растений в сочетании с водой или произведенные на их основе масла, отпугивают насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...