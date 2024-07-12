Врач назвал категорию людей, которой стоит опасаться укуса комара

Комары выбирают себе жертву по группе крови. Врач-терапевт Алексей Хухрев по собственным наблюдениям сделал вывод, что для насекомых предпочтительнее первая положительная.
«На тему, какую группу крови предпочитают комары, много спекуляций. Я тоже обратил внимание, что одних комары едят, а других нет. Первую положительную едят с большим аппетитом», — поделился врач в интервью Радио Sputnik. Эксперт добавил, что у него третья отрицательная группа крови и его комары кусают крайне редко.
Хухрев предупредил, что расчесывать место укуса насекомого нельзя. Для снятия зуда лучше всего принять антигистаминные препараты, а если на месте укуса образовалась рана — заклеить бактерицидным пластырем, чтобы уберечь от инфекции.
Для борьбы с комарами есть несколько эффективных народных средств. В числе них — лаванда, лимонный эвкалипт, базилик, чеснок и уксус. Запахи этих растений в сочетании с водой или произведенные на их основе масла, отпугивают насекомых.
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