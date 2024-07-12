12 июля 2024

Чиновникам мэрии ХМАО грозит срок из-за падения на ребенка футбольных ворот

© Служба новостей «URA.RU»
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В СК ХМАО заведено уголовное дело на должностных лиц мэрии Нефтеюганска
В СК ХМАО заведено уголовное дело на должностных лиц мэрии Нефтеюганска Фото:

Ответственных сотрудников департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска (ХМАО) обвиняют в халатности из-за падения футбольных ворот на ребенка на детской площадке. О возбуждении уголовного дела сообщили в окружном СК РФ.

«Установлено, что спортивная площадка находится на балансе департамента ЖКХ администрации города Нефтеюганска. По версии следствия, падение металлических ворот и, как следствие, травмирование малолетнего произошли в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации обязанностей по содержанию и обслуживанию спортивной площадки. Возбуждено уголовное дело о халатности», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Сообщение о спасении врачами восьмилетнего ребенка после черепно-мозговой травмы от падения футбольных ворот было опубликовано 11 июля. Мальчик поступил в больницу без сознания, на аппарате ИВЛ. Ему сразу выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. Прокуратура и СК взялись за ЧП.

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Ответственных сотрудников департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска (ХМАО) обвиняют в халатности из-за падения футбольных ворот на ребенка на детской площадке. О возбуждении уголовного дела сообщили в окружном СК РФ. «Установлено, что спортивная площадка находится на балансе департамента ЖКХ администрации города Нефтеюганска. По версии следствия, падение металлических ворот и, как следствие, травмирование малолетнего произошли в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации обязанностей по содержанию и обслуживанию спортивной площадки. Возбуждено уголовное дело о халатности», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Сообщение о спасении врачами восьмилетнего ребенка после черепно-мозговой травмы от падения футбольных ворот было опубликовано 11 июля. Мальчик поступил в больницу без сознания, на аппарате ИВЛ. Ему сразу выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. Прокуратура и СК взялись за ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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