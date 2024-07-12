Чиновникам мэрии ХМАО грозит срок из-за падения на ребенка футбольных ворот

Ответственных сотрудников департамента ЖКХ мэрии Нефтеюганска (ХМАО) обвиняют в халатности из-за падения футбольных ворот на ребенка на детской площадке. О возбуждении уголовного дела сообщили в окружном СК РФ.
«Установлено, что спортивная площадка находится на балансе департамента ЖКХ администрации города Нефтеюганска. По версии следствия, падение металлических ворот и, как следствие, травмирование малолетнего произошли в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации обязанностей по содержанию и обслуживанию спортивной площадки. Возбуждено уголовное дело о халатности», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Сообщение о спасении врачами восьмилетнего ребенка после черепно-мозговой травмы от падения футбольных ворот было опубликовано 11 июля. Мальчик поступил в больницу без сознания, на аппарате ИВЛ. Ему сразу выполнили открытое нейрохирургическое вмешательство по удалению гематомы. Прокуратура и СК взялись за ЧП.
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