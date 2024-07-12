В Нижневартовске ребенок проткнул колено гвоздем на детской площадке. Фото

13 июля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Ребенок поранил ногу длинным гвоздем Фото: Александр Мамаев © URA.RU На детской площадке в Нижневартовске (ХМАО) на улице Дзержинского мальчику глубоко в колено воткнулся длинный гвоздь. Об этом написали в соцсетях. «Добрый день! На детской площадке Дзержинского, 15 ребенок наткнулся на гвоздь. Не оставляйте детей, особенно маленьких, без присмотра. Подскажите, пожалуйста, кто-то за этот инцидент отвечает?» — написал подписчик в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же была опубликована фотография с раненной ногой ребенка. Фото: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На детской площадке в Нижневартовске (ХМАО) на улице Дзержинского мальчику глубоко в колено воткнулся длинный гвоздь. Об этом написали в соцсетях. «Добрый день! На детской площадке Дзержинского, 15 ребенок наткнулся на гвоздь. Не оставляйте детей, особенно маленьких, без присмотра. Подскажите, пожалуйста, кто-то за этот инцидент отвечает?» — написал подписчик в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же была опубликована фотография с раненной ногой ребенка.