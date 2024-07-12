Ребенок поранил ногу длинным гвоздем
На детской площадке в Нижневартовске (ХМАО) на улице Дзержинского мальчику глубоко в колено воткнулся длинный гвоздь. Об этом написали в соцсетях.
«Добрый день! На детской площадке Дзержинского, 15 ребенок наткнулся на гвоздь. Не оставляйте детей, особенно маленьких, без присмотра. Подскажите, пожалуйста, кто-то за этот инцидент отвечает?» — написал подписчик в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же была опубликована фотография с раненной ногой ребенка.
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