12 июля 2024

В Нижневартовске ребенок проткнул колено гвоздем на детской площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок поранил ногу длинным гвоздем Фото:

На детской площадке в Нижневартовске (ХМАО) на улице Дзержинского мальчику глубоко в колено воткнулся длинный гвоздь. Об этом написали в соцсетях.

«Добрый день! На детской площадке Дзержинского, 15 ребенок наткнулся на гвоздь. Не оставляйте детей, особенно маленьких, без присмотра. Подскажите, пожалуйста, кто-то за этот инцидент отвечает?» — написал подписчик в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же была опубликована фотография с раненной ногой ребенка.

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На детской площадке в Нижневартовске (ХМАО) на улице Дзержинского мальчику глубоко в колено воткнулся длинный гвоздь. Об этом написали в соцсетях. «Добрый день! На детской площадке Дзержинского, 15 ребенок наткнулся на гвоздь. Не оставляйте детей, особенно маленьких, без присмотра. Подскажите, пожалуйста, кто-то за этот инцидент отвечает?» — написал подписчик в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Там же была опубликована фотография с раненной ногой ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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