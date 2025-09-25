ЕДДС Ханты-Мансийска второй год подряд признана одной из лучших в России

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ханты-Мансийска два года подряд становится абсолютным победителем профессионального конкурса среди ЕДДС городских округов с населением свыше 100 тысяч человек. Об этом сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин. В этом году городская команда вновь принимает участие в региональном этапе — итоги конкурса по Югре станут известны в октябре, по УрФО — в ноябре.
«Работа службы построена на принципе максимальной оперативности и координации. В круглосуточном режиме дежурят специалисты, готовые принять и обработать любое сообщение — от звонка жителя до сигнала систем мониторинга», — говорится в сообщении telegram-канала Ряшина
В прошлом году коллектив ЕДДС Ханты-Мансийска занял второе место на уровне УрФО. Специалисты службы проходят специальную подготовку, тренинги и учения, что помогает им эффективно действовать в стрессовых ситуациях и быстро реагировать на вызовы. Для повышения эффективности работы используются цифровые технологии: система видеонаблюдения охватывает ключевые городские объекты, а анализ больших данных помогает прогнозировать риски и предотвращать ЧС.
