В Екатеринбурге в ЖК River Park мужчина напал на женщину, которая шла с маленьким ребенком. Случившееся попало на видео.
«Сегодня вечером мужчина, если его можно так назвать, в ЖК River Park напал на женщину с ребенком! И пытался совершить сексуальные домогательства, к счастью, мужчины жилого комплекса, в том числе мой муж, остановили это», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчину задержали. «Сообщение поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина. Проводятся проверочные мероприятия», — заключили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!