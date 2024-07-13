13 июля 2024

В Екатеринбурге мужчина напал на женщину с ребенком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого задержали (архивное фото)
Подозреваемого задержали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в ЖК River Park мужчина напал на женщину, которая шла с маленьким ребенком. Случившееся попало на видео.

«Сегодня вечером мужчина, если его можно так назвать, в ЖК River Park напал на женщину с ребенком! И пытался совершить сексуальные домогательства, к счастью, мужчины жилого комплекса, в том числе мой муж, остановили это», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчину задержали. «Сообщение поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина. Проводятся проверочные мероприятия», — заключили в ведомстве.

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В Екатеринбурге в ЖК River Park мужчина напал на женщину, которая шла с маленьким ребенком. Случившееся попало на видео. «Сегодня вечером мужчина, если его можно так назвать, в ЖК River Park напал на женщину с ребенком! И пытался совершить сексуальные домогательства, к счастью, мужчины жилого комплекса, в том числе мой муж, остановили это», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». В УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчину задержали. «Сообщение поступило в отдел полиции № 13 Чкаловского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина. Проводятся проверочные мероприятия», — заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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