Король Британии отправил письмо Трампу после покушения на него

15 июля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Экс-президенту США Дональду Трампу было доставлено письмо от короля Великобритании Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа После покушения на жизнь экс-президента США Дональда Трампа король Великобритании Карл III отправил ему личное письмо. Об этом заявили в Букингемском дворце. «Послание короля бывшему президенту США было доставлено в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне, округ Колумбия», — сообщили во дворце. На это сообщение ссылается издание Mirror . Содержание письма не раскрывается. Оно является реакцией на покушение на Трампа 13 июля, которое было совершено во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании. Стрелком, которым оказался 20-летний американец, не имел связи с иностранными государствами. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает «360.ru». Несколько очевидцев рассказали в интервью американским изданиям, что видели стрелка до начала стрельбы и предупреждали сотрудников правоохранительных органов, однако те не реагировали. Эту информацию передает «Национальная служба новостей». В результате стрелок был убит, а экс-президента увели охранники. У него прострелено ухо. По словам его советника, в момент выстрела Трамп слегка повернул голову, чтобы взглянуть на видео-дисплей. Это спасло его от смерти, сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После покушения на жизнь экс-президента США Дональда Трампа король Великобритании Карл III отправил ему личное письмо. Об этом заявили в Букингемском дворце. «Послание короля бывшему президенту США было доставлено в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне, округ Колумбия», — сообщили во дворце. На это сообщение ссылается издание Mirror. Содержание письма не раскрывается. Оно является реакцией на покушение на Трампа 13 июля, которое было совершено во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании. Стрелком, которым оказался 20-летний американец, не имел связи с иностранными государствами. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает «360.ru». Несколько очевидцев рассказали в интервью американским изданиям, что видели стрелка до начала стрельбы и предупреждали сотрудников правоохранительных органов, однако те не реагировали. Эту информацию передает «Национальная служба новостей». В результате стрелок был убит, а экс-президента увели охранники. У него прострелено ухо. По словам его советника, в момент выстрела Трамп слегка повернул голову, чтобы взглянуть на видео-дисплей. Это спасло его от смерти, сообщает «Царьград».