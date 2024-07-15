Король Британии отправил письмо Трампу после покушения на него

После покушения на жизнь экс-президента США Дональда Трампа король Великобритании Карл III отправил ему личное письмо. Об этом заявили в Букингемском дворце.
«Послание короля бывшему президенту США было доставлено в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне, округ Колумбия», — сообщили во дворце. На это сообщение ссылается издание
Содержание письма не раскрывается. Оно является реакцией на покушение на Трампа 13 июля, которое было совершено во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.
Стрелком, которым оказался 20-летний американец, не имел связи с иностранными государствами. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает «360.ru». Несколько очевидцев рассказали в интервью американским изданиям, что видели стрелка до начала стрельбы и предупреждали сотрудников правоохранительных органов, однако те не реагировали. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».
В результате стрелок был убит, а экс-президента увели охранники. У него прострелено ухо. По словам его советника, в момент выстрела Трамп слегка повернул голову, чтобы взглянуть на видео-дисплей. Это спасло его от смерти, сообщает «Царьград».
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