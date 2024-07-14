Росстат назвал города ХМАО, где больше всего подорожал бензин

В ХМАО с начала июля больше всего среди крупнейших городов региона подорожал 98-й бензин в Нижневартовске. По сравнению с началом месяца литр топлива вырос в цене на 48 копеек, сообщили URA.RU аналитики Росстата.
«Средняя стоимость литра бензина автомобильный марки АИ-98 и выше в Нижневартовске сейчас составляет 70,15 рублей. В начале июля цена была на уровне 69,67 рублей. Рост составил 48 копеек», — следует из данных ведомства. В Ханты-Мансийске топливо подорожало на 15 копеек (стоимость литра составила 72,62 рублей), а в Сургуте цена не изменилась (69,69 рублей).
Впрочем 92-й и 95-й бензин за это время больше всего подорожали в Ханты-Мансийске — на 24 (52,30 рублей) и 22 копейки (57,61) соответственно. В Нижневартовске топливо марок АИ-92 (51,32) и АИ-95 (54,74) подорожало на 12 копеек. А в Сургуте их цена не изменилась и составила 49,94 и 54,17 рублей соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС признала сговор среди компаний ХМАО при продаже бензина. Тогда два предприятия единовременно повысили и удерживали цены на топливо.
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