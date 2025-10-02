В Перми сетевой магазин оштрафовали за продажу конфет с насекомыми

В Перми магазин одной из известных торговых сетей был оштрафован за реализацию кондитерских изделий с насекомыми. Там продавались конфеты, зараженные вредителями.
«В торговом зале магазина, в секторе фасованных продуктов, были обнаружены как живые, так и погибшие бабочки огневки на различных стадиях развития, а также следы их жизнедеятельности. Юридический представитель признал факт совершения административного правонарушения и пояснил, что они уже устранены. Зараженная продукция списана и уничтожена, в помещении магазина неоднократно проведены мероприятия по дезинфекции и уборке, а продажа конфет на развес временно приостановлена. Представитель Роспотребнадзора подтвердил ликвидацию выявленных ранее нарушений», — сообщает суд Индустриального района Перми в соцсети «ВКонтакте».
Изучив предоставленные материалы дела, суд пришел к выводу о виновности ООО «Агроторг» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ, и назначил компании административный штраф в размере 10 тысяч рублей. В числе обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд учел признание вины и добровольное исполнение предписаний контролирующего органа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!