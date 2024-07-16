В ХМАО за 5 миллионов продают золотой перстень, заговоренный на здоровье и удачу

Житель Сургута (ХМАО) продает золотой перстень за пять миллионов рублей. Он утверждает, что особенность украшения заключается в силе, которую ему дает заговор на удачу, здоровье и везение. Карточка соответствующего товара появилась на сайте Avito.
«Перстень золотой. Единственный в своём роде, второго такого не существует. Но его цена не в золоте, а в его силе! Заговоренный на здоровье, везение в любом деле, и невероятную удачу!» — написал автор объявления.
Цена такого украшения составляет пять миллионов рублей. Югорчанин поясняет, что причиной продажи является наличие так же заговоренного браслета.
Ранее житель города Покачи (ХМАО) продавал булавку с якобы волшебными свойствами. Он утверждал, что эта вещь поможет защититься от сглаза. Ее стоимость составляла два миллиона рублей.
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