Куйвашев на год продлил подготовку к путинским Играм дружбы

Рекламировать Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге осенью 2024 года, будут до конца 2025 года. Это следует из указа свердловского губернатора Евгения Куйвашева, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить, что на период до 31 декабря 2025 года в целях рекламы и продвижения международных соревнований „Всемирные игры дружбы“, которые пройдут в Екатеринбурге, допускается использование малого герба Свердловской области…», — говорится в документе.
О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Накануне информацию о переносе подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Всемирные игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина.
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