16 июля 2024

Куйвашев на год продлил подготовку к путинским Играм дружбы

Подготовку к Всемирным Играм дружбы в Свердловской области продлили до 2026 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Международные соревнования должны были пройти в сентябре Фото:

Рекламировать Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге осенью 2024 года, будут до конца 2025 года. Это следует из указа свердловского губернатора Евгения Куйвашева, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что на период до 31 декабря 2025 года в целях рекламы и продвижения международных соревнований „Всемирные игры дружбы“, которые пройдут в Екатеринбурге, допускается использование малого герба Свердловской области…», — говорится в документе.

О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Накануне информацию о переносе подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Всемирные игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Рекламировать Всемирные игры дружбы, которые должны были пройти в Москве и Екатеринбурге осенью 2024 года, будут до конца 2025 года. Это следует из указа свердловского губернатора Евгения Куйвашева, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить, что на период до 31 декабря 2025 года в целях рекламы и продвижения международных соревнований „Всемирные игры дружбы“, которые пройдут в Екатеринбурге, допускается использование малого герба Свердловской области…», — говорится в документе. О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Накануне информацию о переносе подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Всемирные игры дружбы должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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