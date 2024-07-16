Жителей ХМАО зовут продавать мороженое в Израиле почти за 400 тысяч рублей

Югорчан зовут работать на фабрику мороженого в Израиль на зарплату в 370 тысяч рублей
Жителей ХМАО зовут работать на фабрику мороженого в Израиль. Сотрудникам обещают платить до 370 тысяч рублей в месяц.
«Разнорабочий на фабрику мороженого в Израиле. Заработная плата от 280 до 370 тысяч рублей», — следует из описания вакансии, опубликованной на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель предоставляет жилье, медицинскую страховку, питание и спецодежду. Компания готова взять на работу сотрудников без опыта.
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