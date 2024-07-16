16 июля 2024

Жителей ХМАО зовут продавать мороженое в Израиле почти за 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчан зовут работать на фабрику мороженого в Израиль на зарплату в 370 тысяч рублей
Югорчан зовут работать на фабрику мороженого в Израиль на зарплату в 370 тысяч рублей Фото:

Жителей ХМАО зовут работать на фабрику мороженого в Израиль. Сотрудникам обещают платить до 370 тысяч рублей в месяц.

«Разнорабочий на фабрику мороженого в Израиле. Заработная плата от 280 до 370 тысяч рублей», — следует из описания вакансии, опубликованной на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель предоставляет жилье, медицинскую страховку, питание и спецодежду. Компания готова взять на работу сотрудников без опыта.

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Жителей ХМАО зовут работать на фабрику мороженого в Израиль. Сотрудникам обещают платить до 370 тысяч рублей в месяц. «Разнорабочий на фабрику мороженого в Израиле. Заработная плата от 280 до 370 тысяч рублей», — следует из описания вакансии, опубликованной на сайте бесплатных объявлений. Работодатель предоставляет жилье, медицинскую страховку, питание и спецодежду. Компания готова взять на работу сотрудников без опыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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