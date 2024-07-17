Екатеринбуржцы устроили массовую драку на детской площадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Силовики уточняют информацию о драке Фото:

В Екатеринбурге в районе Вторчермета толпа мужчин устроила массовую драку на детской площадке. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Мужики начали махаться прямо на детской площадке. Один из дерущихся был одет в камуфляж. Вот так вечерами гуляет Аптекарская, 39», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Однако сейчас информацию зарегистрировали в отделе полиции № 12 в установленном законом порядке. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили правоохранители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в районе Вторчермета толпа мужчин устроила массовую драку на детской площадке. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Мужики начали махаться прямо на детской площадке. Один из дерущихся был одет в камуфляж. Вот так вечерами гуляет Аптекарская, 39», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Однако сейчас информацию зарегистрировали в отделе полиции № 12 в установленном законом порядке. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...