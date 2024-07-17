Екатеринбуржцы устроили массовую драку на детской площадке. Видео

17 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Силовики уточняют информацию о драке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в районе Вторчермета толпа мужчин устроила массовую драку на детской площадке. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Мужики начали махаться прямо на детской площадке. Один из дерущихся был одет в камуфляж. Вот так вечерами гуляет Аптекарская, 39», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Однако сейчас информацию зарегистрировали в отделе полиции № 12 в установленном законом порядке. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили правоохранители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в районе Вторчермета толпа мужчин устроила массовую драку на детской площадке. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Мужики начали махаться прямо на детской площадке. Один из дерущихся был одет в камуфляж. Вот так вечерами гуляет Аптекарская, 39», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Однако сейчас информацию зарегистрировали в отделе полиции № 12 в установленном законом порядке. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили правоохранители.