В Екатеринбурге в районе Вторчермета толпа мужчин устроила массовую драку на детской площадке. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«Мужики начали махаться прямо на детской площадке. Один из дерущихся был одет в камуфляж. Вот так вечерами гуляет Аптекарская, 39», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве пояснили, что обращений по данному факту не поступало. Однако сейчас информацию зарегистрировали в отделе полиции № 12 в установленном законом порядке. «Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили правоохранители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!