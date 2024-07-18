Роспотребнадзор ХМАО назвал города, где обнаружены очаги кишечной инфекции

Больше всего больных кишечными инфекциями в трех муниципалитетах ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего болеют кишечными инфекциями в Сургуте, Ханты-Мансийске и Березовском районе
Больше всего болеют кишечными инфекциями в Сургуте, Ханты-Мансийске и Березовском районе Фото:

Заболеваемость кишечной инфекцией на минувшей неделе в Югре превысила среднегодовые значения. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что больше всего заболевших в Ханты-Мансийске, Сургуте и Березовском районе.

«На минувшей неделе 2024 года зарегистрировано 18,2 случаев острой кишечной инфекции на 100 тыс. населения — показатель заболеваемости выше среднемноголетнего значения. Высокие показатели в Березовском районе, Ханты-Мансийске и Сургуте», — сообщил Роспотребнадзор в telegram-канале.

Количество заболевших уменьшилось по сравнению с началом июля 2024 года. Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, использовать антисептики, употреблять в пищу мытые фрукты и овощи и качественную воду. Также следует избегать контактов с зараженными инфекцией людьми. При появлении симптомов — диареи, рвоты, слабости — необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее URA.RU писало, что при отдыхе на несанкционированных пляжах есть риск заражения опасными инфекциями. К таким заболеваниям относятся гепатит А, кишечные и энтеровирусные инфекции, гельминтозы, грибковые заболевания.

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Заболеваемость кишечной инфекцией на минувшей неделе в Югре превысила среднегодовые значения. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что больше всего заболевших в Ханты-Мансийске, Сургуте и Березовском районе. «На минувшей неделе 2024 года зарегистрировано 18,2 случаев острой кишечной инфекции на 100 тыс. населения — показатель заболеваемости выше среднемноголетнего значения. Высокие показатели в Березовском районе, Ханты-Мансийске и Сургуте», — сообщил Роспотребнадзор в telegram-канале. Количество заболевших уменьшилось по сравнению с началом июля 2024 года. Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, использовать антисептики, употреблять в пищу мытые фрукты и овощи и качественную воду. Также следует избегать контактов с зараженными инфекцией людьми. При появлении симптомов — диареи, рвоты, слабости — необходимо обратиться за медицинской помощью. Ранее URA.RU писало, что при отдыхе на несанкционированных пляжах есть риск заражения опасными инфекциями. К таким заболеваниям относятся гепатит А, кишечные и энтеровирусные инфекции, гельминтозы, грибковые заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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