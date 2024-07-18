Роспотребнадзор ХМАО назвал города, где обнаружены очаги кишечной инфекции

Заболеваемость кишечной инфекцией на минувшей неделе в Югре превысила среднегодовые значения. Роспотребнадзор ХМАО сообщил, что больше всего заболевших в Ханты-Мансийске, Сургуте и Березовском районе.
«На минувшей неделе 2024 года зарегистрировано 18,2 случаев острой кишечной инфекции на 100 тыс. населения — показатель заболеваемости выше среднемноголетнего значения. Высокие показатели в Березовском районе, Ханты-Мансийске и Сургуте», — сообщил Роспотребнадзор в telegram-канале.
Количество заболевших уменьшилось по сравнению с началом июля 2024 года. Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, использовать антисептики, употреблять в пищу мытые фрукты и овощи и качественную воду. Также следует избегать контактов с зараженными инфекцией людьми. При появлении симптомов — диареи, рвоты, слабости — необходимо обратиться за медицинской помощью.
Ранее URA.RU писало, что при отдыхе на несанкционированных пляжах есть риск заражения опасными инфекциями. К таким заболеваниям относятся гепатит А, кишечные и энтеровирусные инфекции, гельминтозы, грибковые заболевания.
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