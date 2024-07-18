В Чебаркульском районе Челябинской области произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
«По предварительным данным, 18 июля на седьмом километре автодороги „Варламово-Пласт“, водитель мужчина 2004 года рождения, управляя автомобилем „Лада Приора“, при совершении маневра обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем „Хундай Санта Фе“ под управлением водителя мужчины 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля „Лада Приора“ женщина 2004 года рождения скончалась в карете скорой помощи» — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Приора» получил травмы. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.
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