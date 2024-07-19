19 июля 2024

Выдворяемых из РФ мигрантов будут содержать в спецучреждениях до 48 часов

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Госдума во втором чтении одобрила поправки к закону о мигрантах
Госдума во втором чтении одобрила поправки к закону о мигрантах Фото:

Иностранцы, подлежащие выдворению из России, могут быть помещены в специальные учреждения на срок до 48 часов. Об этом говорится в поправке к законопроекту о новом миграционном режиме высылки, представленной ко второму чтению в Госдуме РФ.

«В специальное учреждение... помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства на срок, не превышающий 48 часов», — указано в тексте поправки. Ее содержание приводит РИА Новости.

Законопроект о новом режиме высылки, принятый Госдумой в первом чтении в июне, направлен на регулирование пребывания иностранных граждан в РФ. Согласно законопроекту, лица, внесенные в реестр контролируемых лиц, будут ограничены в правах на перемещение по стране, управление транспортом, приобретение имущества и заключение брака без соответствующего разрешения.

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Иностранцы, подлежащие выдворению из России, могут быть помещены в специальные учреждения на срок до 48 часов. Об этом говорится в поправке к законопроекту о новом миграционном режиме высылки, представленной ко второму чтению в Госдуме РФ. «В специальное учреждение... помещается иностранный гражданин или лицо без гражданства на срок, не превышающий 48 часов», — указано в тексте поправки. Ее содержание приводит РИА Новости. Законопроект о новом режиме высылки, принятый Госдумой в первом чтении в июне, направлен на регулирование пребывания иностранных граждан в РФ. Согласно законопроекту, лица, внесенные в реестр контролируемых лиц, будут ограничены в правах на перемещение по стране, управление транспортом, приобретение имущества и заключение брака без соответствующего разрешения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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