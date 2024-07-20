Челябинский губернатор поздравил металлургов с их главным праздником

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга, который наступает в этом году 21 июля. Он отметил, что это один из самых главных и почитаемых профессиональных праздников на Южном Урале.
«Сегодня отмечается День металлурга. Это один из самых почитаемых профессиональных праздников в регионе. С петровских времен металлургическая отрасль составляет гордость и славу нашего края», — говорится в поздравлении губернатора.
Он отметил, что предприятия черной и цветной металлургии, металлообработки были и остаются стратегическим звеном экономики области. Сегодня они активно обновляются и реализуют масштабные проекты.
При этом неизменным остается высокая ответственность и самоотдача металлургов, их преданность выбранной профессии. Губернатор также пожелал ветеранам и работникам отрасли крепкого здоровья, новых достижений и благополучия.
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