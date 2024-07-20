20 июля 2024
19 июля 2024

Челябинский губернатор поздравил металлургов с их главным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава региона пожелал металлургам крепкого здоровья и новых достижений
Глава региона пожелал металлургам крепкого здоровья и новых достижений Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга, который наступает в этом году 21 июля. Он отметил, что это один из самых главных и почитаемых профессиональных праздников на Южном Урале.

«Сегодня отмечается День металлурга. Это один из самых почитаемых профессиональных праздников в регионе. С петровских времен металлургическая отрасль составляет гордость и славу нашего края», — говорится в поздравлении губернатора. 

Он отметил, что предприятия черной и цветной металлургии, металлообработки были и остаются стратегическим звеном экономики области. Сегодня они активно обновляются и реализуют масштабные проекты.

При этом неизменным остается высокая ответственность и самоотдача металлургов, их преданность выбранной профессии. Губернатор также пожелал ветеранам и работникам отрасли крепкого здоровья, новых достижений и благополучия.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем металлурга, который наступает в этом году 21 июля. Он отметил, что это  один из самых главных и почитаемых профессиональных праздников на Южном Урале. «Сегодня отмечается День металлурга. Это один из самых почитаемых профессиональных праздников в регионе. С петровских времен металлургическая отрасль составляет гордость и славу нашего края», — говорится в поздравлении губернатора.  Он отметил, что предприятия черной и цветной металлургии, металлообработки были и остаются стратегическим звеном экономики области. Сегодня они активно обновляются и реализуют масштабные проекты. При этом неизменным остается высокая ответственность и самоотдача металлургов, их преданность выбранной профессии. Губернатор также пожелал ветеранам и работникам отрасли крепкого здоровья, новых достижений и благополучия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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