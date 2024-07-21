Алиев пообещал помочь заморским территориям Франции обрести независимость

Азербайджан будет оказывать всестороннюю поддержку заморским территориям Франции в их стремлении к независимости. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы будем поддерживать вас всеми нашими ресурсами, насколько это возможно, до тех пор, пока вы не станете свободными», — передает слова Алиева Azertag. Он добавил, что Азербайджан запускает специальную программу помощи малым островным развивающимся государствам, находящимся под колониальным гнетом.
В мае 2024 года в Нумеа, столице Новой Каледонии, автономного владения Франции, проходили мирные демонстрации, которые иногда перерастали в столкновения, приведшие к погромам магазинов, аптек, заправочных станций и поджогам автомобилей. Жители протестовали против планов изменения конституции, опасаясь возможной потери прав для населения Новой Каледонии. Сам Ильхам Алиев обвинял Францию в попытках дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, поддерживая сепаратистские настроения, поставляя оружие Армении и «поощряя реваншизм», передает Pravda.Ru.
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