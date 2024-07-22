Иномарка, в которой находилась семья из Нижневартовска, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком на трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. Травмы получили супруга водителя и их шестилетний сын.
«Автомобили Kia Sportage и „ГАЗ“ столкнулись 22 июля в пятом часу утра на 178-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Иномарка выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП травмированы пассажиры Kia — супруга водителя и их шестилетний сын. Семья ехала из Нижневартовска в Тюмень», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Возможно, 48-летний водитель иномарки уснул за рулем.
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