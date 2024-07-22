Машина с семьей из ХМАО врезалась в грузовик на тюменской «трассе смерти». Фото

На трассе из Тюмени в ХМАО столкнулись иномарка и грузовик
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобили столкнулись в Тобольском районе (архивное фото)
Автомобили столкнулись в Тобольском районе (архивное фото) Фото:

Иномарка, в которой находилась семья из Нижневартовска, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком на трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. Травмы получили супруга водителя и их шестилетний сын.

«Автомобили Kia Sportage и „ГАЗ“ столкнулись 22 июля в пятом часу утра на 178-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Иномарка выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП травмированы пассажиры Kia — супруга водителя и их шестилетний сын. Семья ехала из Нижневартовска в Тюмень», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Возможно, 48-летний водитель иномарки уснул за рулем.

Такие повреждения получила Kia югорчан
Такие повреждения получила Kia югорчан
Фото:

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Иномарка, в которой находилась семья из Нижневартовска, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком на трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО в Тобольском районе. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. Травмы получили супруга водителя и их шестилетний сын. «Автомобили Kia Sportage и „ГАЗ“ столкнулись 22 июля в пятом часу утра на 178-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Иномарка выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП травмированы пассажиры Kia — супруга водителя и их шестилетний сын. Семья ехала из Нижневартовска в Тюмень», — рассказали в ведомстве. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются. Возможно, 48-летний водитель иномарки уснул за рулем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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