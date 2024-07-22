На свердловской трассе водителя придавило автобусом, когда он менял колесо

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Во время замены автобус сошел с домкрата Фото:

На трассе между Екатеринбургом и Серовом 21 июля водителя придавило рейсовым автобусом во время замены колеса. Транспорт съехал с домкрата из-за проезжающего рядом грузовика, который качнул автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новой Ляли.

«Один водитель стоял возле автобуса, второй водитель совершал замену неисправного колеса находясь под транспортным средством. Во время беседы инспекторов ДПС с водителями мимо проезжал грузовой автомобиль, и, из-за вибрации проезжающего большегруза произошло скатывание пассажирского автобуса с домкрата, вследствие чего водителя совершающего замену колеса придавило автобусом». Запасное колесо было прикреплено к днищу автобуса.

Во время замены колеса к автобусу подъехали силовики, чтобы узнать, нужна ли помощь водителям. После падения автобуса один инспектор начал эвакуировать пассажиров, а второй поехал искать мобильную связь для вызова медиков. Затем силовики со вторым водителем подняли транспорт вторым домкратом и достали пострадавшего. Его доставили в Новолялинскую районную больницу.

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На трассе между Екатеринбургом и Серовом 21 июля водителя придавило рейсовым автобусом во время замены колеса. Транспорт съехал с домкрата из-за проезжающего рядом грузовика, который качнул автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новой Ляли. «Один водитель стоял возле автобуса, второй водитель совершал замену неисправного колеса находясь под транспортным средством. Во время беседы инспекторов ДПС с водителями мимо проезжал грузовой автомобиль, и, из-за вибрации проезжающего большегруза произошло скатывание пассажирского автобуса с домкрата, вследствие чего водителя совершающего замену колеса придавило автобусом». Запасное колесо было прикреплено к днищу автобуса. Во время замены колеса к автобусу подъехали силовики, чтобы узнать, нужна ли помощь водителям. После падения автобуса один инспектор начал эвакуировать пассажиров, а второй поехал искать мобильную связь для вызова медиков. Затем силовики со вторым водителем подняли транспорт вторым домкратом и достали пострадавшего. Его доставили в Новолялинскую районную больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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