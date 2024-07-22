22 июля 2024

Челябинцы могут дистанционно проголосовать на выборах губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Проголосовать можно с любого устройства
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На портале "Госуслуг" начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора Челябинской области 7 и 8 сентября. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«У избирателей есть возможность проголосовать на выборах губернатора дистанционно в любом месте с помощью любого мобильного устройства с доступом в интернет, будь то компьютер, планшет или смартфон. Проголосовать можно находясь в любой точке России», — сообщили в облизбиркоме.

Голосование с ДЭГ состоит из двух этапов. На первом С 23 июля по 24:00 часа московского времени 3 сентября нужно через портал госуслуг подать заявление на ДЭГ и пройти проверку соответствия данных и включение в списки участников ДЭГ. На втором — с 8:00 часов 7 сентября до 20:00 часов 8 сентября проголосовать электронно на vybory.gov.ru после процедуры идентификации личности.

Принять участие в ДЭГ смогут граждане России, достигшие на 7 сентября 2024 года возраста 18 лет. Они должны быть зарегистрированы по месту жительства в пределах Челябинской области и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, данные которой сопоставлены с данными регистра государственной автоматизированной системы «Выборы».

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На портале "Госуслуг" начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора Челябинской области 7 и 8 сентября. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме. «У избирателей есть возможность проголосовать на выборах губернатора дистанционно в любом месте с помощью любого мобильного устройства с доступом в интернет, будь то компьютер, планшет или смартфон. Проголосовать можно находясь в любой точке России», — сообщили в облизбиркоме. Голосование с ДЭГ состоит из двух этапов. На первом С 23 июля по 24:00 часа московского времени 3 сентября нужно через портал госуслуг подать заявление на ДЭГ и пройти проверку соответствия данных и включение в списки участников ДЭГ. На втором — с 8:00 часов 7 сентября до 20:00 часов 8 сентября проголосовать электронно на vybory.gov.ru после процедуры идентификации личности. Принять участие в ДЭГ смогут граждане России, достигшие на 7 сентября 2024 года возраста 18 лет. Они должны быть зарегистрированы по месту жительства в пределах Челябинской области и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, данные которой сопоставлены с данными регистра государственной автоматизированной системы «Выборы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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