Челябинская область на выборах губернатора в сентябре будет голосовать дистанционно

ЦИК: голосование на выборах в сентябре будет доступно без посещения участка
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ДЭГ применят на всей территории региона
ДЭГ применят на всей территории региона Фото:

Челябинская область вошла в число девяти регионов РФ, на всей территории которых в Единый день голосования в сентябре можно будет отдать голос путем дистанционного электронного голосования. Об этом центризбирком 14 июня сообщил в своем telegram-канале.

«Регионы, где в Единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. На всей территории (девять регионов): Республика Алтай, Республика Марий Эл, Вологодская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Мурманская область, Челябинская область, город Севастополь», — сообщил центризбирком.

Еще в 16 регионах проголосовать дистанционно можно будет на отдельных выборах так же на федеральной платформе. В Москве ДЭГ будет применяться на региональной платформе.

С помощью ДЭГ можно проголосовать, подтвердив свою личность через портал госуслуг без посещения избирательного участка. Впервые ДЭГ на всей территории Челябинской области применяли на выборах президента страны в марте текущего года. Ранее ее использовали на отдельных территориях на локальных выборах. В сентябре система ДЭГ будет впервые в регионе использоваться на выборах губернатора. 

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Челябинская область вошла в число девяти регионов РФ, на всей территории которых в Единый день голосования в сентябре можно будет отдать голос путем дистанционного электронного голосования. Об этом центризбирком 14 июня сообщил в своем telegram-канале. «Регионы, где в Единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. На всей территории (девять регионов): Республика Алтай, Республика Марий Эл, Вологодская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Мурманская область, Челябинская область, город Севастополь», — сообщил центризбирком. Еще в 16 регионах проголосовать дистанционно можно будет на отдельных выборах так же на федеральной платформе. В Москве ДЭГ будет применяться на региональной платформе. С помощью ДЭГ можно проголосовать, подтвердив свою личность через портал госуслуг без посещения избирательного участка. Впервые ДЭГ на всей территории Челябинской области применяли на выборах президента страны в марте текущего года. Ранее ее использовали на отдельных территориях на локальных выборах. В сентябре система ДЭГ будет впервые в регионе использоваться на выборах губернатора. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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