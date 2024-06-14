Челябинская область на выборах губернатора в сентябре будет голосовать дистанционно

Челябинская область вошла в число девяти регионов РФ, на всей территории которых в Единый день голосования в сентябре можно будет отдать голос путем дистанционного электронного голосования. Об этом центризбирком 14 июня сообщил в своем telegram-канале.
«Регионы, где в Единый день голосования будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. На всей территории (девять регионов): Республика Алтай, Республика Марий Эл, Вологодская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Мурманская область, Челябинская область, город Севастополь», — сообщил центризбирком.
Еще в 16 регионах проголосовать дистанционно можно будет на отдельных выборах так же на федеральной платформе. В Москве ДЭГ будет применяться на региональной платформе.
С помощью ДЭГ можно проголосовать, подтвердив свою личность через портал госуслуг без посещения избирательного участка. Впервые ДЭГ на всей территории Челябинской области применяли на выборах президента страны в марте текущего года. Ранее ее использовали на отдельных территориях на локальных выборах. В сентябре система ДЭГ будет впервые в регионе использоваться на выборах губернатора.
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