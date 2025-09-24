Челябинцам назвали самые популярные марки автомобилей

В Челябинской области в августе 2025 года самыми популярными новыми марками автомобилей стали «Москвич», Hyundai, LADA. В среднем новые авто продавались по 2 782 000 рублей. Среди подержанных автомобилей популярны у челябинцев Mercedes-Benz, LADA, Hyundai, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Также в Челябинской области среди новых автомобилей большой популярностью пользуются марки LADA, HAVAL и Geely. Среди подержанных автомобилей также были популярны Toyota и Chevrolet. Кроме того, в топ моделей вошли LADA Priora, LADA 2114 Samara, Mercedes-Benz E-класса, LADA 2107 и Toyota Camry. Средняя стоимость подержанных автомобилей — 1 073 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Август 2025 года показал активный интерес жителей Челябинской области к автомобилям как новых, так и подержанных марок. В регионе сохраняется популярность отечественных LADA и «Москвича», а также востребованность моделей зарубежных брендов — Mercedes-Benz, Hyundai и Toyota.
