Пришедший в магазин за пивом с АК-74 офицер ВДВ уехал на спецоперацию

Участник СВО, старший лейтенант Радик Айсин был приговорен судом к шести годам условно за то, что приехал с автоматом Калашникова-74 в магазин за пивом и устроил ссору с продавцом. После оглашения приговора мужчина уехал в зону спецоперации, сообщают журналисты.
«В феврале 2023 года, находясь в карауле на территории своей части в Орехово-Зуево, офицер ВДВ выпил и с незаряженным автоматом поехал за пивом в магазин, где устроил ссору с женщиной-продавцом. <...> После вынесения приговора офицер сразу же уехал в зону боевых действий», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что на фронте мужчина добровольно пошел в штурмовую бригаду.
Гарнизонный суд с августа 2023 года ведет рассмотрение дела офицера-десантника Радика Айсина. Процесс затянулся из-за того, что подсудимый уехал на СВО. Кроме того, за время судебных слушаний Айсин был повышен в звании до старшего лейтенанта.
В апреле 2024 года командир части, где служит Айсин, обратился в суд с просьбой освободить офицера от уголовной ответственности на основании поправок к Уголовному кодексу РФ. В поддержку своего ходатайства командир упомянул награждение Айсина медалью Жукова за боевые заслуги в 2022 году. Однако обвинение утверждает, что вина Айсина в хулиганстве, незаконном ношении оружия и хищении оружия доказана. Прокурор запросил для офицера наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишения воинского звания.
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