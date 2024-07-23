В ближайшие выходные тюменцы не смогут купить алкоголь

Ограничения не распространяются на кафе, рестораны и бары
Во время празднования Дня города, которое состоится в Тюмени в субботу, 27 июля, тюменцы не смогут приобрести спиртные напитки в розничных магазинах. Об этом в telegram-канале сообщает городская мэрия.
«В эту субботу, 27 июля, в Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции из-за празднования Дня города. Запрет установлен согласно постановлению администрации», — говорится в сообщении.
Сообщается, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Запрет не распространяется на заведения общественного питания, в которых подают алкогольные напитки.
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