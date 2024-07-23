23 июля 2024

В ближайшие выходные тюменцы не смогут купить алкоголь

В Тюмени во время празднования Дня города ограничат продажу спиртного
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения не распространяются на кафе, рестораны и бары
Ограничения не распространяются на кафе, рестораны и бары Фото:

Во время празднования Дня города, которое состоится в Тюмени в субботу, 27 июля, тюменцы не смогут приобрести спиртные напитки в розничных магазинах. Об этом в telegram-канале сообщает городская мэрия.

«В эту субботу, 27 июля, в Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции из-за празднования Дня города. Запрет установлен согласно постановлению администрации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Запрет не распространяется на заведения общественного питания, в которых подают алкогольные напитки. 

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Во время празднования Дня города, которое состоится в Тюмени в субботу, 27 июля, тюменцы не смогут приобрести спиртные напитки в розничных магазинах. Об этом в telegram-канале сообщает городская мэрия. «В эту субботу, 27 июля, в Тюмени установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции из-за празднования Дня города. Запрет установлен согласно постановлению администрации», — говорится в сообщении. Сообщается, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Запрет не распространяется на заведения общественного питания, в которых подают алкогольные напитки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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