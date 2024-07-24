24 июля 2024

В Пермском крае взлетели цены на бензин

На пермских заправках бензин подорожал на 24 копейки
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на бензин стали расти быстрее
Цены на бензин стали расти быстрее Фото:

В Пермском крае с 16 по 22 июля литр бензина подорожал на 24 копейки. Это значительно больше по сравнению с прошлой неделей. Такие данные приводит Росстат в своем отчете, опубликованном на сайте.

«За период с 16 по 22 июля 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации. В Пермском крае средняя стоимость выросла на 24 копейки и достигла 57,30 рубля за литр», — сказано в отчете. За период с 9 по 15 июля цены на бензин выросли на 15 копеек, а литр стоил 57,06 рубля.

В ведомстве уточнили, что подорожал бензин всех марок. Так, АИ-92 стал стоить 52,85 рубля, АИ-95 —57,44 рубля, АИ-98 и выше — 72,64 рубля. Дизельное топливо тоже выросло в цене на 11 копеек. Его стоимость достигла 66,61 рубля.

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В Пермском крае с 16 по 22 июля литр бензина подорожал на 24 копейки. Это значительно больше по сравнению с прошлой неделей. Такие данные приводит Росстат в своем отчете, опубликованном на сайте. «За период с 16 по 22 июля 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации. В Пермском крае средняя стоимость выросла на 24 копейки и достигла 57,30 рубля за литр», — сказано в отчете. За период с 9 по 15 июля цены на бензин выросли на 15 копеек, а литр стоил 57,06 рубля. В ведомстве уточнили, что подорожал бензин всех марок. Так, АИ-92 стал стоить 52,85 рубля, АИ-95 —57,44 рубля, АИ-98 и выше — 72,64 рубля. Дизельное топливо тоже выросло в цене на 11 копеек. Его стоимость достигла 66,61 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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