24 июля 2024

Плесень, грибок и комары: челябинцы 10 лет страдают от протекающей крыши. Фото

В челябинском доме 10 лет обещают отремонтировать крышу
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, потолок, плесень, протечка крыши, школа, потоп
Вода много лет капает жителям на голову Фото:

Жители трехэтажного дома в поселке Новосинеглазово Челябинска просят провести ремонт крыши, из-за протечек которой топит подъезды и квартиры до первого этажа. От грибка, плесени и комаров страдают пожилые люди и дети, но управляющая компания ничего не делает, сообщают URA.RU жильцы дома.

«Мы десять лет живем в поселке Новосинеглазово, дом 7а, четвертый подъезд, второй этаж. Раньше топило только бабушку с третьего этажа, у нее отслаивались обои и появилась плесень и грибок, сейчас нам капает на голову при выходе из квартиры в подъезд, вода уже протекла до первого этажа. УК каждый год обещает сделать ремонт крыши, но ничего не делает», — рассказала URA.RU жительница дома Любовь.

Женщина сообщила, что бабушке регулярно делали ремонт родственники, вычищая плесень и грибок до кирпичей, но из-за сырости они появлялись вновь. Сейчас кровля протекает до подвала, в доме появились комары и мошки.

«Крыша течет, вода идет ручьем по подъезду. УК обещала сделать ремонт до 31 июля, но до сих пор ничего не сделано. Сейчас идет дождь, обещают сильный ливень, к вечеру снова будет потоп», — добавила Любовь.

Как сообщили представители Жилинспекции, для проведения проверки необходимо подать заявление в электронном виде или лично. По словам соседей, сегодня они сделают фото всех протечек, а также последствий многолетнего потопа, и направят в ГЖИ для разбирательства.

От многолетних потопов в квартирах появились грибок и плесень
От многолетних потопов в квартирах появились грибок и плесень

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Жители трехэтажного дома в поселке Новосинеглазово Челябинска просят провести ремонт крыши, из-за протечек которой топит подъезды и квартиры до первого этажа. От грибка, плесени и комаров страдают пожилые люди и дети, но управляющая компания ничего не делает, сообщают URA.RU жильцы дома. «Мы десять лет живем в поселке Новосинеглазово, дом 7а, четвертый подъезд, второй этаж. Раньше топило только бабушку с третьего этажа, у нее отслаивались обои и появилась плесень и грибок, сейчас нам капает на голову при выходе из квартиры в подъезд, вода уже протекла до первого этажа. УК каждый год обещает сделать ремонт крыши, но ничего не делает», — рассказала URA.RU жительница дома Любовь. Женщина сообщила, что бабушке регулярно делали ремонт родственники, вычищая плесень и грибок до кирпичей, но из-за сырости они появлялись вновь. Сейчас кровля протекает до подвала, в доме появились комары и мошки. «Крыша течет, вода идет ручьем по подъезду. УК обещала сделать ремонт до 31 июля, но до сих пор ничего не сделано. Сейчас идет дождь, обещают сильный ливень, к вечеру снова будет потоп», — добавила Любовь. Как сообщили представители Жилинспекции, для проведения проверки необходимо подать заявление в электронном виде или лично. По словам соседей, сегодня они сделают фото всех протечек, а также последствий многолетнего потопа, и направят в ГЖИ для разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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