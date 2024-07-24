Плесень, грибок и комары: челябинцы 10 лет страдают от протекающей крыши. Фото

В челябинском доме 10 лет обещают отремонтировать крышу

25 июля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Вода много лет капает жителям на голову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители трехэтажного дома в поселке Новосинеглазово Челябинска просят провести ремонт крыши, из-за протечек которой топит подъезды и квартиры до первого этажа. От грибка, плесени и комаров страдают пожилые люди и дети, но управляющая компания ничего не делает, сообщают URA.RU жильцы дома. «Мы десять лет живем в поселке Новосинеглазово, дом 7а, четвертый подъезд, второй этаж. Раньше топило только бабушку с третьего этажа, у нее отслаивались обои и появилась плесень и грибок, сейчас нам капает на голову при выходе из квартиры в подъезд, вода уже протекла до первого этажа. УК каждый год обещает сделать ремонт крыши, но ничего не делает», — рассказала URA.RU жительница дома Любовь. Женщина сообщила, что бабушке регулярно делали ремонт родственники, вычищая плесень и грибок до кирпичей, но из-за сырости они появлялись вновь. Сейчас кровля протекает до подвала, в доме появились комары и мошки. «Крыша течет, вода идет ручьем по подъезду. УК обещала сделать ремонт до 31 июля, но до сих пор ничего не сделано. Сейчас идет дождь, обещают сильный ливень, к вечеру снова будет потоп», — добавила Любовь. Как сообщили представители Жилинспекции, для проведения проверки необходимо подать заявление в электронном виде или лично. По словам соседей, сегодня они сделают фото всех протечек, а также последствий многолетнего потопа, и направят в ГЖИ для разбирательства. От многолетних потопов в квартирах появились грибок и плесень Сообщество «Текслер, помоги», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители трехэтажного дома в поселке Новосинеглазово Челябинска просят провести ремонт крыши, из-за протечек которой топит подъезды и квартиры до первого этажа. От грибка, плесени и комаров страдают пожилые люди и дети, но управляющая компания ничего не делает, сообщают URA.RU жильцы дома. «Мы десять лет живем в поселке Новосинеглазово, дом 7а, четвертый подъезд, второй этаж. Раньше топило только бабушку с третьего этажа, у нее отслаивались обои и появилась плесень и грибок, сейчас нам капает на голову при выходе из квартиры в подъезд, вода уже протекла до первого этажа. УК каждый год обещает сделать ремонт крыши, но ничего не делает», — рассказала URA.RU жительница дома Любовь. Женщина сообщила, что бабушке регулярно делали ремонт родственники, вычищая плесень и грибок до кирпичей, но из-за сырости они появлялись вновь. Сейчас кровля протекает до подвала, в доме появились комары и мошки. «Крыша течет, вода идет ручьем по подъезду. УК обещала сделать ремонт до 31 июля, но до сих пор ничего не сделано. Сейчас идет дождь, обещают сильный ливень, к вечеру снова будет потоп», — добавила Любовь. Как сообщили представители Жилинспекции, для проведения проверки необходимо подать заявление в электронном виде или лично. По словам соседей, сегодня они сделают фото всех протечек, а также последствий многолетнего потопа, и направят в ГЖИ для разбирательства.