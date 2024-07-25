Сбитая в Екатеринбурге самокатчиками туристка боится, что ее выставят из больницы на улицу

Сбитая самокатчиками в Екатеринбурге пожилая туристка боится оказаться на улице

25 июля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Пациентка переживает, что ее выпишут из больницы раньше срока (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Туристка из Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург на отдых и угодила в ДТП с самокатчиками, боится, что врачи больницы №36 выпишут ее из стационара раньше срока. Она опасается, что не сможет полететь домой по состоянию здоровья и окажется в чужом городе на улице. Об этом URA.RU рассказала соседка пострадавшей по палате, при этом медики опровергли ее заявление. «В больнице держат пациентов ровно две недели. Первого августа ее могут попросить выписаться. Женщине 78 лет, у нее тяжелый наркоз был. Оставили ее хотя бы до 12 августа, дочь бы оплатила стационар», — сетует собеседница агентства. Она переживает, что пенсионерка, которая получила перелом шейки бедра, окажется на улице. Женщина утверждает, что врачи выставляют бабушку из стационара и рекомендуют ей снять квартиру. В больнице корреспондента уверили, что опасения преждевременны. «Просто так из больницы не выписывают. Пациентка поступила на лечение 10 дней назад. Далее врачи будут совместно решать, в каком формате проводить реабилитацию после операции. Решение еще не принято, врачи смотрят, какая больница возьмет пенсионерку себе. Если пациент не будет нуждаться в наблюдении врача, то его переводят на лечение в амбулаторных условиях, и пациент долечивается дома сам», — прокомментировали в пресс-службе. Инцидент произошел 15 июля на перекрестке улиц Ленина и Московская, где петербуженку сбили два подростка на самокатах. 78-летняя дама получила перелом шейки бедра, виновные сбежали с места происшествия. Этой историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки находится на контроле у главы свердловского Минздрава Андрея Карлова. Также максимальную помощь пострадавшей обещал оказать мэр Алексей Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристка из Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург на отдых и угодила в ДТП с самокатчиками, боится, что врачи больницы №36 выпишут ее из стационара раньше срока. Она опасается, что не сможет полететь домой по состоянию здоровья и окажется в чужом городе на улице. Об этом URA.RU рассказала соседка пострадавшей по палате, при этом медики опровергли ее заявление. «В больнице держат пациентов ровно две недели. Первого августа ее могут попросить выписаться. Женщине 78 лет, у нее тяжелый наркоз был. Оставили ее хотя бы до 12 августа, дочь бы оплатила стационар», — сетует собеседница агентства. Она переживает, что пенсионерка, которая получила перелом шейки бедра, окажется на улице. Женщина утверждает, что врачи выставляют бабушку из стационара и рекомендуют ей снять квартиру. В больнице корреспондента уверили, что опасения преждевременны. «Просто так из больницы не выписывают. Пациентка поступила на лечение 10 дней назад. Далее врачи будут совместно решать, в каком формате проводить реабилитацию после операции. Решение еще не принято, врачи смотрят, какая больница возьмет пенсионерку себе. Если пациент не будет нуждаться в наблюдении врача, то его переводят на лечение в амбулаторных условиях, и пациент долечивается дома сам», — прокомментировали в пресс-службе. Инцидент произошел 15 июля на перекрестке улиц Ленина и Московская, где петербуженку сбили два подростка на самокатах. 78-летняя дама получила перелом шейки бедра, виновные сбежали с места происшествия. Этой историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки находится на контроле у главы свердловского Минздрава Андрея Карлова. Также максимальную помощь пострадавшей обещал оказать мэр Алексей Орлов.