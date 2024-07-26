Вандалы атаковали железнодорожную сеть в Париже в день начала Олимпиады

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Во Франции неизвестные вызвали сбои на самых загруженных железнодорожных станциях
Во Франции неизвестные вызвали сбои на самых загруженных железнодорожных станциях Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

В день начала Олимпиады в Париже, 26 июля, неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV. Действия злоумышленников привели к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Об этом сообщил Reuters.

«Вандалы атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV, совершив ряд скоординированных действий, которые привели к серьезным сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны», — сообщило издание. Отмечается, что движение транспорта в выходные будет серьезно затруднено.

Данный акт вандализма осудила министр спорта Амели Удеа-Кастера. «Это совершенно ужасно», — заявила она BFMTV. По ее словам, нацелившиеся на игры пошли против Франции.

Олимпиада во Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) уже начал трансляцию матчей футбольного турнира Олимпийских игр в Париже. URA.RU подготовило материал, где и когда смотреть выступления российских спортсменов на Играх-2024.

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В день начала Олимпиады в Париже, 26 июля, неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV. Действия злоумышленников привели к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Об этом сообщил Reuters. «Вандалы атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV, совершив ряд скоординированных действий, которые привели к серьезным сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны», — сообщило издание. Отмечается, что движение транспорта в выходные будет серьезно затруднено. Данный акт вандализма осудила министр спорта Амели Удеа-Кастера. «Это совершенно ужасно», — заявила она BFMTV. По ее словам, нацелившиеся на игры пошли против Франции. Олимпиада во Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) уже начал трансляцию матчей футбольного турнира Олимпийских игр в Париже. URA.RU подготовило материал, где и когда смотреть выступления российских спортсменов на Играх-2024.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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