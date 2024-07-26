Вандалы атаковали железнодорожную сеть в Париже в день начала Олимпиады

В день начала Олимпиады в Париже, 26 июля, неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV. Действия злоумышленников привели к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Об этом сообщил Reuters.
«Вандалы атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV, совершив ряд скоординированных действий, которые привели к серьезным сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны», — сообщило издание. Отмечается, что движение транспорта в выходные будет серьезно затруднено.
Данный акт вандализма осудила министр спорта Амели Удеа-Кастера. «Это совершенно ужасно», — заявила она BFMTV. По ее словам, нацелившиеся на игры пошли против Франции.
Олимпиада во Франции пройдет с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) уже начал трансляцию матчей футбольного турнира Олимпийских игр в Париже. URA.RU подготовило материал, где и когда смотреть выступления российских спортсменов на Играх-2024.
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