Сотрудники службы безопасности «Русской медной компании» (РМК) подключились к ликвидации последствий прорыва дамбы в Карабашском районе Челябинской области. На место ЧП направлено более 300 специалистов и 30 единиц техники, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«К помощи жителям в подтопленных районах оперативно подключились специалисты службы безопасности РМК. В Карабаш направлено более 300 сотрудников и 30 единиц техники, в том числе десять КАМАЗов», — пояснили URA.RU в РМК.
На место происшествия доставлено три тысячи сухих пайков, палатки, спальные мешки, газовые баллоны и горелки, а также генераторы, тепловые пушки и другое оборудование. Мобильные патрули работают в поселках Киолим, Мухаметово, Сактаево, Тыелге и Новоандреевке.
Сотрудники службы безопасности РМК с помощью беспилотников помогли спасателям изучить местность и спрогнозировать возможное дальнейшее распространение воды.
В пострадавших от прорыва дамбы поселках волонтеры-спасатели разыскивают домашних животных, которые могли остаться на территории. После схода воды волонтеры приступили к разборам завалов — они переворачивают поврежденную технику, расчищают подходы к зданиям, исследуют местность на предмет безопасности возвращения людей в свои дома.
В Челябинской области 26 июля из-за непрекращающихся осадков произошло разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Карабаше. Вода затопила дома в поселке Киолим, пострадали также близлежащие населенные пункты. Вся актуальная информация собрана в сюжете на URA.RU.
К помощи жителям в подтопленных районах подключились специалисты службы безопасности РМК
Фото предоставлено пресс-службой РМК
В Карабаш от РМК направлено более 30 единиц техники
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Сотрудники службы безопасности «Русской медной компании» (РМК) подключились к ликвидации последствий прорыва дамбы в Карабашском районе Челябинской области. На место ЧП направлено более 300 специалистов и 30 единиц техники, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. «К помощи жителям в подтопленных районах оперативно подключились специалисты службы безопасности РМК. В Карабаш направлено более 300 сотрудников и 30 единиц техники, в том числе десять КАМАЗов», — пояснили URA.RU в РМК. На место происшествия доставлено три тысячи сухих пайков, палатки, спальные мешки, газовые баллоны и горелки, а также генераторы, тепловые пушки и другое оборудование. Мобильные патрули работают в поселках Киолим, Мухаметово, Сактаево, Тыелге и Новоандреевке. Сотрудники службы безопасности РМК с помощью беспилотников помогли спасателям изучить местность и спрогнозировать возможное дальнейшее распространение воды. В пострадавших от прорыва дамбы поселках волонтеры-спасатели разыскивают домашних животных, которые могли остаться на территории. После схода воды волонтеры приступили к разборам завалов — они переворачивают поврежденную технику, расчищают подходы к зданиям, исследуют местность на предмет безопасности возвращения людей в свои дома. В Челябинской области 26 июля из-за непрекращающихся осадков произошло разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Карабаше. Вода затопила дома в поселке Киолим, пострадали также близлежащие населенные пункты. Вся актуальная информация собрана в сюжете на URA.RU.