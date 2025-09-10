В Челябинской области задумались о строительстве лыжероллерной трассы вблизи Чебаркуля

В Челябинской области рассмотрят вопрос строительства лыжероллерной трассы около Чебаркуля. Соответствующее распоряжение дал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы каждый год строим лыжероллерные трассы в разных муниципалитетах, в том числе профессиональные. В Златоусте лыжно-биатлонный центр есть, в Магнитогорске несколько лет назад делали, в Усть-Катаве, востребованность везде большая, поэтому в проработку этот вопрос отдам», — сообщил губернатор заместителю директора МАУ «Физкультура и спорт» города Чебаркуля Александру Селиванову во время личного приема граждан в приемной Президента РФ в Челябинской области.
Селиванов также попросил помочь с покупкой снегохода и оборудованием для создания лыжных трасс. Город получит необходимую технику в рамках областной программы до 30 октября 2025 года.
С просьбой о капитальном ремонте автомобильной дороги «Теренкуль — Бродокалмак — Алабуга» к Текслеру обратилась председатель Совета ветеранов из деревни Теренкуль Красноармейского района Лидия Кокшарова. По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрея Ксензова, в рамках госпрограммы уже заключен долгосрочный контракт с подрядчиком. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию более 3,6 километра дороги, а в 2026 году — еще шесть километров.
Учитель истории и обществознания Розалия Шавалова обозначила вопрос о необходимости обеспечить деревню Бурино Кунашакского муниципального округа высокоскоростным интернетом и мобильной связью. «Мы работаем над тем, чтобы все наши малые населенные пункты обеспечивать доступной сотовой связью и интернетом», — отметил Текслер. До конца года ПАО «Ростелеком» обеспечит деревню интернетом.
Текслер ранее провел прием граждан, где оперативно решил вопросы жителей отдаленных районов. Жители региона попросили улучшить сотовую связь и отремонтировать соцобъекты.
