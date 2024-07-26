Росавиация: причина жесткой посадки самолета в Кольцово неопытность экипажа

По итогам расследования Росавиации причиной жесткой посадки самолета «ЮВТ Аэро» в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) стала неопытность экипажа. Об этом рассказал telegram-канал «Авиаторщина».
«Пилоты несвоевременно (запоздало) среагировали органами управления самолетом на удержание траектории пробега и неэффективно использовали реверс тяги в условиях бокового ветра на мокрой воздушно-посадочной полосе», — передает источник заявление ведомства.
По мнению специалистов, для точной посадки командиру судна не хватило опыта, ведь в тот день он проходил обучение на первого пилота. Введение второго пилота в первого проходило под наблюдением.
Самолет CRJ-200 после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 метров, из-за чего на запасные аэродромы ушли три борта. Пассажиры не пострадали, их доставили в терминал. На место происшествия приехал Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко. Предварительной причиной экстренной посадки называли плохие погодные условия.
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