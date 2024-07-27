Первенство провели при поддержке фонда грантов губернатора Прикамья
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Перми провели первый спортивный фестиваль среди бойцов спецоперации из Пермского края. Соревнование провели на площади перед Театром-Театром 28 июля, передает пресс-служба правительства региона.
«Прошел первый спортивный фестиваль участников СВО. В программе — жим лежа, поднятие штанги на бицепс стоя, отжимания и подтягивания, показательные выступления и площадки для гостей фестиваля», — написано на сайте ведомства.
По сообщению организаторов, фестиваль объединил 30 участников спецоперации и порядка 1000 зрителей. Жюри пообещало огласить имена победителей позднее.
Фестиваль стал завершающим этапом проекта центра "М5", направленного на реабилитацию ветеранов
На первом этапе участники проекта проходили курс реабилитации, следующим этапом стала подготовка к соревнованиям
Среди гостей спортивного события — семьи и друзья военнослужащих
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!