27 июля 2024

В Перми прошел первый краевой спортивный фестиваль участников спецоперации. Фото

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Первенство провели при поддержке фонда грантов губернатора Прикамья
Первенство провели при поддержке фонда грантов губернатора Прикамья Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми провели первый спортивный фестиваль среди бойцов спецоперации из Пермского края. Соревнование провели на площади перед Театром-Театром 28 июля, передает пресс-служба правительства региона.

«Прошел первый спортивный фестиваль участников СВО. В программе — жим лежа, поднятие штанги на бицепс стоя, отжимания и подтягивания, показательные выступления и площадки для гостей фестиваля», — написано на сайте ведомства.

По сообщению организаторов, фестиваль объединил 30 участников спецоперации и порядка 1000 зрителей. Жюри пообещало огласить имена победителей позднее.

Фестиваль стал завершающим этапом проекта центра "М5", направленного на реабилитацию ветеранов
Фестиваль стал завершающим этапом проекта центра "М5", направленного на реабилитацию ветеранов
Фото:
На первом этапе участники проекта проходили курс реабилитации, следующим этапом стала подготовка к соревнованиям
На первом этапе участники проекта проходили курс реабилитации, следующим этапом стала подготовка к соревнованиям
Фото:
Среди гостей спортивного события — семьи и друзья военнослужащих
Среди гостей спортивного события — семьи и друзья военнослужащих
Фото:

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В Перми провели первый спортивный фестиваль среди бойцов спецоперации из Пермского края. Соревнование провели на площади перед Театром-Театром 28 июля, передает пресс-служба правительства региона. «Прошел первый спортивный фестиваль участников СВО. В программе — жим лежа, поднятие штанги на бицепс стоя, отжимания и подтягивания, показательные выступления и площадки для гостей фестиваля», — написано на сайте ведомства. По сообщению организаторов, фестиваль объединил 30 участников спецоперации и порядка 1000 зрителей. Жюри пообещало огласить имена победителей позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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