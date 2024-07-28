Свердловским убийцам, закопавшим двух женщин, вынесли суровый приговор. Фото

29 июля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Ближайшие два десятка лет убийцы проведут за колючей проволокой Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд в Екатеринбурге признал Юрия Кочева и Валерия Брагина виновными в изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году. Оба получили крупные тюремные сроки, передает корреспондент URA.RU. «Назначить Брагину наказание в виде лишения свободы на 19 лет и восемь месяцев с последующим ограничением свободы на два года… Кочева признать виновным и назначить ему окончательное наказание на срок 22 года с последующим ограничением свободы на два года», — огласил приговор судья Андрей Юшманов. Также им назначили по восемь лет за изнасилование, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности совершения преступления. Никто из подсудимых не признал свою вину. На оглашении приговора они прятали свои лица от журналистов. В суде выяснилось, что Брагин ранее был дважды судим. До задержания проживал в Челябинской области. Кочев проживал в Красноуфимске, ранее также был дважды судим — один раз за убийство. В тюрьме он отсидел половину срока — всего пять лет — и вышел условно-досрочно. По версии следствия, преступление было совершено в мае 2012-го в селе Рахмангулово Красноуфимского района. Расправившись с женщинами, мужчины закопали их. Скелетированные останки были найдены 25 августа 2013 года. Следователи долго не могли выйти на след преступников. Удалось это сделать лишь в прошлом году. В суде мужчины прятали свои лица Фото: Сергей Бодров © URA.RU Оба подсудимых не признали свою вину Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд в Екатеринбурге признал Юрия Кочева и Валерия Брагина виновными в изнасиловании и убийстве двух женщин в 2012 году. Оба получили крупные тюремные сроки, передает корреспондент URA.RU. «Назначить Брагину наказание в виде лишения свободы на 19 лет и восемь месяцев с последующим ограничением свободы на два года… Кочева признать виновным и назначить ему окончательное наказание на срок 22 года с последующим ограничением свободы на два года», — огласил приговор судья Андрей Юшманов. Также им назначили по восемь лет за изнасилование, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности совершения преступления. Никто из подсудимых не признал свою вину. На оглашении приговора они прятали свои лица от журналистов. В суде выяснилось, что Брагин ранее был дважды судим. До задержания проживал в Челябинской области. Кочев проживал в Красноуфимске, ранее также был дважды судим — один раз за убийство. В тюрьме он отсидел половину срока — всего пять лет — и вышел условно-досрочно. По версии следствия, преступление было совершено в мае 2012-го в селе Рахмангулово Красноуфимского района. Расправившись с женщинами, мужчины закопали их. Скелетированные останки были найдены 25 августа 2013 года. Следователи долго не могли выйти на след преступников. Удалось это сделать лишь в прошлом году.