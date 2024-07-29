Депутаты «донастроили» налоговую систему за время весенней сессии Госдумы

Депутаты Госдумы за время весенней сессии внесли ряд поправок, которые изменили налоговую систему страны. Итоги этой работы подвел член думского комитета по бюджету Александр Жуков во время брифинга депутатов фракции «Единой России» в ГД.
«Весенняя сессия была насыщена на принятие важнейших экономических законов. Среди них самым важным являются поправки в налоговый кодекс, которые были приняты для того, чтобы донастроить нашу налоговую систему, сделать ее более справедливой, сбалансированной и стабильной», — заявил депутат.
Так, ключевым стало изменение ставки подоходного налога. Он увеличился с 13 до 15% для россиян, получающих более 200 тысяч рублей в месяц. Таких в стране всего 3% работающего населения. Поправка не затронет участников спецоперации и северян.
Изменился и налог на прибыль предприятий с 20 до 25%. При этом, введены квоты для кампаний, которые инвестируют в развитие производства. Льготная ставка в 5% сохранится для IT-компаний.
Жуков также сообщил, что всего на реализацию посланий президента из федерального бюджета было выделено 160 млрд рублей. Из них 66 млрд направили на программу «Семейная ипотека», что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. 47 млрд — на выплату 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на погашение. Еще 33 млрд пойдут на доплаты за классное руководство и кураторство педагогическим работникам. 10 миллиардов выделили на создание спутниковой группировки и расширение доступа к высокоскоростному интернету.
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